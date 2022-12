Así será el viaje al espacio de Jesús Calleja

Aunque puede parecer lejana para el común de los viajeros, la carrera del turismo espacial avanza sin freno. Ahora, también en España, que enviará al espacio al televisivo presentador Jesús Calleja a bordo de una de las naves Blue Origin, una aventura que será el material para una nueva docuserie de Mediaset y Prime Video.

Calleja se convertirá así en el tercer español que viajará al espacio después de los astronautas Pedro Duque y Miguel López-Alegría. Será, además el primero no astronauta en salir fuera de la órbita terrestre.

Como Jeff Bezos

Aún permanece en nuestra retina la imagen de Jeff Bezos, fundador de Blue Origen y propietario también de Amazon, cuando regresaba, el pasado 20 de julio de 2021, de su vuelo suborbital de 10 minutos de duración con su sombrero vaquero y celebrando el que consideraba “el mejor día de mi vida”.

Tras subir a 105 km de altitud, no fue quizás un hito en la carrera espacial, pero sí un gran paso para el desarrollo del turismo espacial, un segmento en el que compite contra los también multimillonarios Elon Musk y Richard Branson (que también se adjudica el primer vuelo espacial, si bien su aventura cruzó apenas la línea de los 80 km de altitud).

Jeff Bezos al llegar a Tierra. Foto: Blue Origin.

Ahora es un español, Jesús Calleja, el que seguirá los pasos de Bezos y volará fuera de la atmósfera terrestre con Blue Origin durante 15 minutos.

La nave, cuya capacidad se limita a seis personas, tiene previsto su lanzamiento desde Texas (EE.UU.) dentro de 12 a 14 meses.

La ‘traca final’ de Paolo Vasile

El millonario proyecto, que echó a andar en noviembre de 2020, supone la «traca final» del consejero delegado de Mediaset España Paolo Vasile, según ha explicado él mismo.

“Esta era una de las cosas que tenía que hacer antes de irme, porque a Jesús le he cortado mucho las alas con sus programas de exploración y quería como darle un premio de compensación (…). Además, no solo es un premio para él sino para los espectadores, debido a que es un proyecto de tal calibre de comunicación que no se ha hecho nunca, no solo va a tener repercusión nacional sino también internacional”, añade el directivo, que dejará el grupo al finalizar este 2022.

El propio Calleja ha confesado que entró “en shock” cuando se lo dijeron: “No me lo creía porque mi sueño desde niño siempre había sido ir al espacio, por encima de cualquier otro. Siempre me he propuesto cumplir los sueños, pero nunca pensé que este se haría realidad”.

Un viaje convertido en serie de Amazon

Del viaje saldrán tres piezas documentales que abordarán el proceso previo, incluida la preparación física y psicológica a la que se tendrá que enfrentar Calleja, el propio viaje y el después de su visita al espacio.

Además, recogerá testimonios de astronautas y científicos espaciales españoles que ocupan altos cargos en la Agencia Espacial Europea (ESA) y en la estadounidense (NASA).

“España está viviendo un momento espacial espectacular: dos jóvenes leoneses (Pablo Álvarez y Sara García) han sido seleccionados por la Agencia Espacial Europea, Sevilla tendrá la sede de la Agencia Espacial Española, tenemos científicos liderando proyectos como el Artemis -programa internacional de vuelo-, etc. y todo eso quiero que salga en el documental. Que los españoles tenemos talento y que la ciencia vale”, señala Calleja.

La tripulación disfrutando de la ingravidez en un viaje espacial de Blue Origin.

Además, habrá una emisión en directo en la que se podrá seguir el lanzamiento del cohete en el que tiene previsto ir el leonés a través de uno de los canales de Mediaset, así como una emisión en directo dentro del propio vuelo, han asegurado.

Una bandera española en el espacio

Tras idear el proyecto, Vasile contactó con Amazon Prime Video, cuyos responsables se entusiasmaron tanto con la aventura como con la persona de Calleja para protagonizarlo.

“Jesús es uno de los mejores comunicadores que tenemos ahora mismo y rápidamente pensé que él iba a saber transmitir muy bien a la audiencia todas esas emociones que sienten los astronautas cuando están ahí afuera en el espacio viendo la tierra desde lejos”, apunta Ricardo Carbonero, director de contenidos de Amazon Prime Video.

Por delante quedan meses de preparativos que incluirán varios viajes a EE UU y mucho entrenamiento, no solo físico sino también psicológico.

“Solo espero que de la emoción no me ponga a llorar”, anticipa el presentador que, de momento, solo tiene pensado llevar consigo una bandera española.

“Hay que llevarla sí o sí, es que es un hecho muy importante, que una televisión generalista mande a una persona no astronauta a hacer una retransmisión del espacio es una cosa única, y me gustaría que llevaras la bandera”, apostilla Vasile.