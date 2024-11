La Generalitat gestiona 2.500 tones diàries de residus durant les tasques de neteja per la DANA

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori està gestionant 2.500 tones diàries de residus arreplegats en les tasques de neteja que s’estan duent a terme en els municipis afectats per la DANA.

Davant esta situació excepcional i com a mesura d’emergència, la Generalitat ha posat en marxa un dispositiu especial de la mà de diferents empreses per a garantir l’adequada gestió d’estos residus amb la incorporació de nova maquinària i nous contenidors per a retirar, de la manera més ràpida i eficient possible, els residus acumulats. El primer centenar de contenidors de reforç ja es troben en el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) de Sagunt.

Vaersa, empresa pública de la Generalitat, serà l’encarregada de la distribució immediata d’esta dotació de contenidors per les poblacions afectades per a reforçar la capacitat de recollida i atenció a la necessitat urgent d’estes poblacions, que se suma a altres contenidors provisionals que s’han distribuït en els últims dies.

Un pla per recollir residus de manera ininterrompuda

Cal recordar que la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha llançat un pla per a gestionar els llots i residus ocasionats per les inundacions, amb l’objectiu de treballar ininterrompudament i dur a terme una gestió més eficient.

L’operativa dissenyada estableix que durant el matí s’arreplegaran els estris dels diferents nuclis urbans per a depositar-los en campes o parcel·les habilitades en l’exterior dels municipis i accessibles per a vehicles pesats.

D’esta manera, els apilaments seran traslladats per camions durant la nit a l’abocador de Los Hornillos i, en el cas que siga necessari, també al de Guadassuar, així com a pedreres autoritzades.

D’esta manera, la Generalitat, a través de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, ha dissenyat este pla després de la firma de diferents resolucions provisionals amb caràcter urgent per a l’apilament de llots per a posterior farcit en pedreres de nou municipis de la província de València que han oferit les seues instal·lacions.