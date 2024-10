Agricultura convoca les ajudes per al sector agrícola afectat per ‘Xylella fastidiosa’

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha convocat les ajudes indemnitzatòries per a l’erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2024.

La resolució, de la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, es pot consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució.

Es tracta d’ajudes compensatòries del valor de mercat de les plantes destruïdes en compliment de les mesures fitosanitàries imposades en el marc de la lluita contra aquesta greu malaltia de quarantena.

Persones afectades: amb parcel·les o material afectat

D’aquesta manera, podran beneficiar-se de les indemnitzacions les persones propietàries de parcel·les o els proveïdors de material vegetal que s’hagen vist afectats per l’adopció de les mesures de caràcter fitosanitari obligatòries per a la lluita contra Xylella fastidiosa, acordades mitjançant la resolució de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal.

Les ajudes compensatòries del valor de les plantes destruïdes s’han revaloritzat de mitjana un 38% respecte a l’última convocatòria, després de la modificació del barem aprovat en l’Ordre 6/2024, de 14 d’agost. Per al cas de l’ametler en secà, eixe valor augmenta de mitjana un 25%.

A més, també es consideren indemnitzables les despeses per l’arrancada i la destrucció del material vegetal afectat per l’adopció de les mesures obligatòries de lluita contra Xylella fastidiosa.

La quantia màxima s’augmenta fins a 5.000 euros

La quantia màxima subvencionable per la despesa d’arrancada i destrucció es duplica i ha passat d’un import màxim de 2.500 euros per hectàrea a un màxim de 5.000 euros per hectàrea, sempre que s’haja dut a terme directament per la persona propietària de la parcel·la, o al seu càrrec, i es justifique el seu pagament.

Les ajudes es concediran mitjançant el procediment ordinari en règim de concurrència competitiva i es finançaran amb càrrec a la partida pressupostària per un import global màxim de 500.000 euros.