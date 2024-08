Transports aprova el traçat de la connexió directa entre la V-30 i l’A-3 a València

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat provisionalment el projecte de traçat de la connexió directa entre les autovies V-30 i l’A-3 sentit Madrid, salvant el nou llit del riu Túria en els municipis de València, Xirivella i Mislata. L’actuació, l’objectiu de la qual és millorar la funcionalitat de la connexió existent i alleujar el trànsit en aquesta zona, compta amb un pressupost aproximat de 56 milions d’euros (IVA inclòs).

A més, contempla el desplegament de nous itineraris per a vianants i bicicletes i de mesures de protecció acústica en l’entorn urbà per a impulsar una mobilitat activa, sostenible, segura i sana i contribuir a potenciar la cura de medi ambient i la qualitat de vida de la ciutadania.

El projecte se sotmetrà pròximament a tràmit d’informació pública, la qual cosa implica la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Mapa del projecte de l’ampliació

Ampliació a quatre carrils de l’A-3 en sentit Madrid

Respecte a la millora de la connexió, es contempla la remodelació de l’enllaç de la V-30 amb l’A-3, l’ampliació a quatre carrils de l’autovia A-3 en sentit Madrid des d’aquest enllaç fins a l’enllaç d’accés a l’aeroport, la construcció de sis noves estructures i l’ampliació de tres estructures existents.

Les sis estructures noves són el pont paral·lel a l’existent sobre el llit del Túria, que servirà també per a salvar també l’encreuament sobre la V-30; el pas inferior en l’encreuament A-3 i el ramal Port-Madrid (2 estructures); el pas inferior ciclopedestre sota el ramal València-Port; la passarel·la ciclopedestre sobre el ramal València-Barcelona i l’estructura de protecció de canonada d’aigua potable existent.

Respecte a l’ampliació de les tres existentes, el Ministeri de Transports fa referència a l’ampliació del pas inferior de l’avinguda 9 d’Octubre, l’ampliació de la passarel·la per als vianants sobre els ramals: Madrid- Barcelona, Port-Madrid i via de servei de la V-30 i l’ampliació de la passarel·la per als vianants sobre l’A-3.