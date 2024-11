Alerta empresarial: el plan Sánchez excluye cientos de empresas sin sede fiscal en los municipios de la DANA

Los empresarios de la Comunidad Valenciana ha encendido el botón de alarma al conocer los planes de Sánchez con la ayudas tras la devastadora DANA. Los servicios jurídicos de las patronales temen que las empresas se queden fuera de las ayudas por no tener la sede fiscal en los municipios afectados por la riada.

A las 12 de la mañana de ayer estaba reunido el presidente de la CEV, Salvador Navarro, con sus vicepresidentes para analizar la respuesta de Sánchez a la tragedia de la DANA y el aspecto más relevante es que no se ha dimensionado de manera correcta el daño sufrido y tampoco se ha entendido las caracaterísticas del problema.

Entre los presentes estuvo, además de la secretaria general, Esther Gilbert, Alberto Ara (ATA), Vicente Nomdedeu (Ascer), Vicente Lafuente (Femeval), Luis Martí (CEV Castellón), Rafa Juan (Fedacova), Fede Fuster (Hosbec) y Eva Blasco (CEV Valencia).

Uno de los empresarios presentes en la reunión explica que los servicios jurídicos de su patronal ven que las ayudas se van a repartir según dónde esta ubicada la sede social de las compañías y no por donde está ubicada la zona productiva. Esto significa que todas las filiales o las empresas tienen puntos de venta o de producción afectadas por la DANA pero con la sede fiscal fuera de ella quedarían sin derecho a pedir ayudas.

El problema afecta de manera sustancial al comercio y a los almacenes logísticos, entre otras actividades, ya que la zona de l’horta sud tiene cientos de centros de trabajo cuyas sedes empresariales está en Valencia o en otras poblaciones no arrasadas por la DANA.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, criticó ayer a Pedro Sánchez por «olvidar a miles de autónomos que el día 29 de octubre prestaban servicios o estaban en ruta en las localidades afectadas por la Dana. Han perdido camiones, vehículos, material de trabajo, etc. Por segundo Consejo de Ministros quedan fuera de las ayudas directas y fiscales. Espero una rectificación inmediata y que no se deje a estos autónomos sin que puedan recuperar su actividad y sustento familiar».

El 85% de lo anunciado no es «ayuda»

La reflexión de la patronal valenciana tuvo como uno de los puntos de partida de su análisis, precisamente, uno de los cálculos que realizó Lorenzo Amor, presidente de ATA, durante este fin de semana en el que desmitificó el alcance de la ayuda presentada por Sánchez al quitar al 85% del dinero prometido la condición de ser una ayuda.

«Sobre los 10.600 millones de ayuda para la DANA, 5.000 millones son préstamos ICO que darán las entidades financieras y los autónomos, empresas y familias tendrán que devolver», empiezó Lorenzo Amor.

«Lo llamativo es que la gran parte de estas ayudas las ponga el sistema financiero a quien se quiere penalizar con más presión fiscal», puntualizó el presidente de ATA en referencia al impuesto de la banca.

«3.500 millones es del Consorcio de Seguros que pagamos todos los ciudadanos en nuestras pólizas cada vez que pagamos un seguro. El Consorcio tiene un fondo actual que supera los 12.000 millones», recordó el presidente de los autónomos.

Desde el seno de CEV, además, se incidió en que el foco de las ayudas a nivel nacional no es el adecuado. «Esto no es el COVID, esto es la DANA. Cuando sufrimos el Coronavirus y llegábamos a las empresas, todo funcionaba. Podíamos no tener clientes, pero la empresa no tenía daños. Ahora en muchísimos casos no hay empresa», remarcan.

La crítica se extiende hacia el Gobierno de Mazón, al que se le recrimina problemas de la empresas para indentifcarse y poder cobrar las ayudas directas ya que «dentro de que lo han perdido todo también está el ordenador y la documentación».

«Bono DANA» para revitalizar la industria del triángulo del mueble

Entre las reuniones de empresarios de ayer para afrontar el drama de la DANA, ya que se incide que es una crisis mucho peor que la del Covid, estuvo la reunión de Fevama, patronal de la madera y del mueble. Entre los temas principales tratados figura la valoración de las ayudas aprobadas tanto por el Consell como por el Gobierno Central; el problema de la movilidad de los trabajadores y qué medidas se están adoptando para solucionarlo; la posibilidad de generar sinergias entre empresas afectadas y no afectadas para prestar servicios y ofrecer productos en condiciones ventajosas.

Además, la patronal presidida por Alejandro Bermejo ha incidio en la necesidad por parte de las Administraciones de fomentar el consumo de producto del hábitat de origen valenciano o la compra en comercios valencianos del mueble, mediante algún tipo de `Bono DANA´.

El origen de esta iniciativa está en que el triángulo del mueble (Alfafar, Benetússer y Sedaví) está en plena zona cero. Se conoce y esperan ayudas a las personas para rehabilitar las viviendas y para ello será necesario muebles. El mensaje a la administración es que si la reconstrucción se vehícula a través de la compra de mueble hecho en la zona cero se logra un doble objetivo: restaurar las viviendas y relanzar a los fabricantes y comercios del mueble arrasados.

Además de Alejandro Bermejo, presidente de Fevama, en la reunión de ayer participaron la Federación Hábitat de España, representada por su presidente Pepe Monzonís; La Fundació Disseny de la Comunitat Valenciana, con presencia del presidente Vicent Martínez y su director, Xavi Calvo; la Federación de Empresas de Iluminación (FEDAI); El Instituto Tecnológico Aidimme con su director, Vicente Rocatí y su subdirector, Vicente Sales; la secretaria General de la asociación de comercio del mueble, Comerç Moble, Lígia Rodríguez; Jorge Mariner, presidente de Anieme. Así como los directores de las ferias más importantes del sector a nivel nacional: FIMMA+Maderalia y Hábitat Valencia, Alejandro Roda y Daniel Marco, respectivamente.