El Pla Cabanyal-Canyamelar adjudica provisionalment la venda de 15 immobles

La Societat Pla Cabanyal-Canyameral ha adjudicat provisionalment la venda de 15 immobles després de finalitzar el procés d’examen de la documentació administrativa i de la baremació de les 161 propostes que es van presentar en la societat.

En este procés, cal destacar que la baremació provisional ha aconseguit un preu total d’1.798.416,99 €, la qual cosa suposen un increment del 29% respecte al preu d’eixida inicial que era de 409.416,99 €. A partir d’este moment, quan demà es publique la taula amb la baremació provisional del procediment, es notificarà als licitadors que, en cas que hagen d’esmenar algun tipus de documentació, disposaran de 5 dies per presentar la documentació.

Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, “l’equip de govern actual seguix compromés amb el barri del Cabanyal-Canyamelar. Des del primer moment, la vivenda ha estat entre les grans preocupacions i necessitats dels veïns i hem volgut que el treball des de la Societat se centre en la resposta a esta exigència dels veïns”.

Una proposta ben pensada

Cal recordar que durant este procés, la societat va organitzar 343 visites durant el mes de juliol perquè els interessats pogueren conéixer la situació i característiques de cadascun dels immobles, abans que es tancara el termini per a presentar les ofertes. Posteriorment, en la societat es van presentar 161 propostes, de manera que els immobles van rebre entre 25 i 6 propostes, amb el que tots els immobles van tindre sol·licituds per a la seua alienació.

“La Societat ha tornat a convertir-se en una oficina oberta al barri, on es presenten les preocupacions dels veïns, s’escolten les propostes, les necessitats i on oferim solucions. Perquè és important que Pla Cabanyal-Canyameral recupere la interlocució amb els veïns i torne a ser l’instrument que contribuïsca al desenrotllament i planificació de les necessitats del barri”, ha conclós el regidor en destacar que una de les clàusules de l’adjudicació és que els inmobles no es poden dedicar a apartaments turístics.