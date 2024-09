CEOE arranca una campaña de apología del turismo que niega un efecto perverso en la vivienda

La CEOE ha inciado una campaña de dignificación del sector económico del turismo fundamentado en que aquella actividad que realizan todos los españoles no puede ser objeto de demonización. Todos somos turistas, recuerdan.

Todos los sectores (lo dijo la CEOE) están unidos en la dignificación de la actividad económica del turismo porque todos somos hemos sido y queremos ser turistas. Ese fue el mensaje que tanto de la patronal CEV-Valencia como la consellera valenciana de turismo, Nuria Montes, pusieron ayer de manifiesto junto con que el turismo no tiene un efecto perverso sobre la vivienda.

La apología del turismo viene como medida preventiva a una tendencia, que definen como focalizada y politizada, de creación de una turismofobia que no responde a un sentimiento general. La campaña, que ayer se inició en Valencia y que aseguraron que recorrerá toda España, parte de la base de que hay una voluntad generalizada de los españoles de ser turistas y que, si el deseo general es hacer turismo, no se puede estar en contra del turismo.

Los datos dicen que el 70% de la población española viaja y que las entre los 15 y los 24 años el porcentaje supera el 81%. Entre los mayores de 65 años, el turismo como opción vital no baja de un 50% de aceptación. El primer concepto de la campaña es que si todos hacen turismo, el turismo tiene que ser necesariamente bueno.

Eva Blasco, presidenta de CEV-Valencia, puso como ejemplo el barrio de Ruzafa de Valencia para desmitificar el efecto del turismo en espacios con alta ocupación. «La mayoría de los que estamos cenando en las terrazas de Ruzafa somos valencianos y valencianas», apuntó.

Nuria Montes, consellera de turismo, dio un paso más al indentificar la turismofobia como un movimiento xenófobo con adscripción política. «La turismofobia es xenofobia. Todos somos turistas y todos no podemos ser el problema para nosotros mismos», alegó.

«Aquellos que promulgan la turismofobia y que esgrimen esos mensajes de “turismo go home”, «no os queremos aquí, nos molestáis”, al final están rechazando a lo que no son iguales porque no residen en su municipio», añadió.

«Aquellos que rechazan el turismo, a pesar de que todos ellos seguramente, si rascamos un poquito, han viajado y viajan y quieren seguir haciéndolo, lo que hacen es rechazar que los turistas vengan a nuestra Comunidad Valenciana y lo que están transmitiendo es un mensaje cargado de xenofobia», culminó Montes.

Estos mensajes desde Valencia, porque el movimiento de la CEOE empieza «en Valencia porque el turismo es un sector muy sólido que viene trabajando muchos años en la sostenibilidad, el turismo de calidad aunque yo no quiero poner puertas al campo y creo que hay que seguir democratizando el turismo», explica Eva Blasco, añaden una desmitificación de que el turismo fuera el problema original de la vivienda.

«No llega al 2% del parque de vivienda las que son turísticas mientras hay un 14% del parque de viviendas que está vacío. Poner el foco en los turistas es lo fácil porque no votan», alertó Montes.

Desde la patronal, Eva Blasco aseveró que «toda actividad tiene un impacto negativo pero el impacto ambiental o de aumento del precio de la vivienda que alimentan los sentimientos negativos del turismo nos preocupa porque no se puede responsabilizar al turismo de la situación de la vivienda».

Por su parte, la directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE, Inmaculada Benito, ha reivindicado la importancia del turismo como motor económico y ha segurado que todos los sectores que forman CEOE respaldan la importancia del turismo y la campaña inciada en Valencia.

Además, ha animado a “pasar a la acción para conseguir juntos un turismo mejor”, apostando por el impulso a la formación, el desarrollo del talento y la adaptación de los destinos a las nuevas tendencias. “Tenemos la oportunidad de transformar el sector turístico hacia una industria más competitiva y sostenible, es el momento de actuar”, ha resaltado Benito.