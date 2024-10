La Diputació de València licita la conservació de carreteres pels pròxims 4 anys amb una inversió de 63 milions 

La Diputació de València ha publicat la licitació del contracte de servicis per a la conservació i manteniment de carreteres de titularitat provincial per als pròxims quatre anys (període 2025-2028). L’àrea de Carreteres incrementará el pressupost destinat a estos servicis en un 40%, fins als 63 milions d’euros per a un període de tres anys amb possibilitat d’un any addicional de pròrroga.

La també vicepresidenta segona de la Diputació, Reme Mazzolari, ha explicat que “l’increment pressupostari va concorde a l’aposta decidida de la institució per conservar les carreteres provincials en el context d’una xarxa local moderna i madura, en la qual resulta fonamental el manteniment de les vies atenent les necessitats i expectatives de tots els usuaris, prioritzant de manera especial la seguretat en els seus desplaçaments”.

Este contracte té com a objectiu fonamental garantir la prestació d’un adequat servici públic de mobilitat per les vies la titularitat de les quals correspon a la Diputació de València.

Actualment, la xarxa provincial està integrada per un total de 200 carreteres que s’estenen al llarg de 1.750 quilòmetres. “Les carreteres de la Diputació contribuïxen a vertebrar el territori de la província de València, garantint l’accessibilitat als municipis i xicotets nuclis de població dispersos, entorns naturals i paisatgístics, així com la connexió a la resta d’infraestructures de transport”, ha ressaltat Reme Mazzolari.

Característiques del contracte

El contracte contempla els servicis necessaris per a atendre els serveis viaris de les carreteres en qualsevol moment en el qual es produïsca un contratemps i davant qualsevol circumstància esdevinguda, garantint la ràpida restauració d’unes condicions segures en nom de la millor prestació del servici públic.

El contracte inclou també la posada a la disposició dels recursos necessaris per a conservar l’extens patrimoni viari de la Diputació de València, evitant la seua deterioració mitjançant les necessàries actuacions de conservació ordinària i extraordinària. A més, el contracte també permetrà la realització d’actuacions de millora de les carreteres per a augmentar la seua seguretat i funcionalitat.

El contracte de conservació que es licita està distribuït en sis lots, corresponents a cadascuna de les demarcacions en què es divideix la xarxa provincial de carreteres: Villar del Arzobispo, Bétera–Serra, Utiel–Requena, Buñol, Alzira i l’Alcúdia de Crespins. El termini de duració del contracte és de tres anys, amb possibilitat de prorrogar-se per un quart any addicional.