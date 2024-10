La Diputació de València presenta una jornada per atraure i gestionar talent jove a la província

La Diputació de València s’ha proposat liderar l’estratègia a nivell provincial per a atraure i gestionar talent jove a la província. Per a això, la corporació provincial ha posat en marxa l’esdeveniment ‘Valencia Talent Lab: Talent Digital’, la primera edició del qual s’ha celebrat este dimarts en la Marina de València.

Es tracta d’un espai que pretén ser un punt de trobada de l’ecosistema innovador valencià per a debatre sobre necessitats i propostes d’acció per a la visibilitat, atracció i gestió del talent jove a la província de València al servici de la innovació territorial.

Esta primera edició està organitzada per la Diputació de València, en col·laboració amb la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en el marc del conveni subscrit entre totes dues entitats per a impulsar i fomentar actuacions conjuntes en matèria d’innovació, transformació digital i avanç de la societat digital durant l’exercici 2024.

El diputat d’Innovació de la Diputació, Juan Ramón Adsuara, que ha obert la jornada al costat de la vicepresidenta de Cámara Valencia, Mª Jose Mainar, ha destacat que “l’objectiu del Valencia Talent Lab és consolidar-se com la trobada anual de referència per a analitzar i dissenyar estratègies i actuacions que milloren l’ocupabilitat i visibilitat del talent valencià al servici de les empreses emergents i de les entitats locals de la província de València”.

Atracció mitjançant beques

Juan Ramón Adsuara ha detallat les iniciatives que està desenvolupant la Diputació de València per a contribuir i liderar l’atracció, retenció i gestió del talent valencià al servici de la innovació i la transformació del territori. Una d’estes accions és el programa de beques (InnoBeca i Eurobeca) posat en marxa per la corporació.

“Apostem per la gestió del talent a través del disseny de mesures de formació, captació i adquisició d’habilitats i destreses professionals amb l’objectiu d’afavorir, d’una banda, l’ocupabilitat dels joves de la província al llarg de la seua vida professional i, per un altre, fomentar el disseny i execució de projectes innovadors en els municipis de la província”, ha subratllat Adsuara.

Una altra de les pates que conformen l’activitat de la Diputació en este sentit és el Pla d’acció territorial de Gestió del Talent Jove per al període 2025-2027, “mitjançant el qual s’implementarà una proposta de participació i dinamització dels principals actors territorials de la província per a consensuar propostes i estratègies d’intervenció per a l’atracció, gestió i consolidació del talent jove valencià”, ha especificat el diputat provincial.

Juan Ramón Adsuara ha conclòs fent referència a la intenció de recuperar, transformar i actualitzar la Xarxa de municipis valencians pel Talent Jove, “la qual cosa contribuirà a la retenció de les persones el talent de les quals pot revertir en un creixement social i econòmic dels nostres municipis, mitjançant la posada en marxa de ferramentes i iniciatives que els permeten entrar en contacte amb les entitats locals, de manera que les idees i projectes dels joves en matèria d’innovació emprenedora arriben al territori”.

Taules redones al voltant del talent jove

Al llarg de la jornada s’han celebrat a més dos taules redones en les quals actors del sector de la innovació a València, han analitzat i debatut sobre la gestió del talent jove. En la primera d’elles han participat Nacho Mas, CEO de Startup Valencia; Lucía Calabria, subdirectora d’emprenedoria de Las Naves; Cristina Martín, directora de RH i Talent de Sésame; i José Domingo Martínez, cap de secció de Servicis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València.

Tots ells han abordat com les organitzacions, tant del sector públic com privat, poden atraure, desenvolupar i retindre talent en un entorn digital en constant evolució. S’ha parlat de la importància de la formació contínua, el paper de la tecnologia en la transformació dels recursos humans i com les polítiques públiques poden facilitar la creació d’un ecosistema favorable per al desenvolupament del talent.

La segona taula ha comptat amb la participació d’Alejandro Vignoni, director d’IDEAS (UPV); Manuel Juliá, president d’AvalNet; Darío Olivares, responsable de Corporate en Lanzadera; i Carlos de Cózar, director de Tecnologia per als Negocis de Cámara Valencia.

En este cas s’ha analitzat com la digitalització està transformant la competitivitat en els sectors públics i privats. S’han exposat casos d’èxit en la implementació de solucions tecnològiques, l’automatització de processos, i com la col·laboració entre tots dos sectors pot generar sinergies que acceleren la transformació digital.