Los polígonos de Ribarroja colapsados por el barro: 25.000 empleados y 95% de las empresas afectadas

El 90-95% del polígono industrial de La Reva en Ribarroja (Valencia) se encuentra afectado tras el paso de la DANA. Carlos Peinado, gerente de la Asociación Empresarial REVA de Riba-roja, ha confirmado a Economia Digital que la inundación ha dejado inoperativas a casi todas las empresas -no es el caso de Mercadona o Consum- y ahora la necesidad más urgente es la limpieza de todo el barro acumulado.

Peinado ha destacado que, tras los primeros esfuerzos del Ayuntamiento para restaurar los accesos, la circulación en el parque industrial ha comenzado a reactivarse, aunque persisten problemas de suministro eléctrico. “El agua ya se restableció, pero el daño en los centros de transformación eléctrica nos sigue afectando y muchas empresas están buscando generadores para operar mínimamente”, ha comentado el gerente.

Una de las demandas principales del polígono es la disponibilidad de maquinaria pesada para retirar vehículos que quedaron inservibles tras la inundación y para movilizar los grandes volúmenes de barro y escombros que aún obstruyen la zona.

Un reto sanitario y logístico por la retirada de escombros

Además, el gerente de la asociación ha alertado sobre el riesgo sanitario que representa el lodo acumulado, mezclado con aceites industriales y aguas residuales, que amenaza con agravar la situación si no se retira rápidamente. “Necesitamos también lugares habilitados para depositar los restos de barro y desechos, porque los sacamos fuera y no sabemos dónde llevarlos. El ayuntamiento hace lo que puede, pero no nos sabe responder”, ha indicado.

La falta de transporte también es otro obstáculo crítico para los más de 24.000 trabajadores que hay en este parque industrial. Peinado ha explicado que muchos empleados dependen del coche o del transporte público mediante la línea C-3 de Cercanías, que está inoperativa debido a la inundación.

De hecho, ha señalado la necesidad de que la Conselleria refuerce las líneas de autobús hacia la zona industrial, sobre todo para las personas más afectadas. “Muchos empleados se han quedado sin coche. Sin una alternativa, se les complica llegar al trabajo y que se pueda retomar la actividad”, ha añadido.

A pesar de las dificultades, varias empresas ya han comenzado las labores de limpieza para reducir las pérdidas económicas y sanitarias derivadas del temporal. “Lo más importante son las personas, pero cada día que pasa sin operar es una pérdida significativa para las empresas y para el territorio, ya que representamos una parte importante de la actividad industrial regional”, ha asegurado Peinado.

La reactivación de servicios básicos y el acceso seguro para el personal y los proveedores son los primeros pasos para la recuperación total de las actividades en La Reva, un objetivo que se espera conseguir en cuanto se resuelvan las necesidades urgentes de limpieza, electricidad y transporte.