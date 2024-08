El Govern destina a la Comunitat Valenciana 95 milions d’euros per a la formació dels treballadors

El Govern, a proposta del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, ha aprovat en el Consell de Ministres d’aquest dimarts la distribució de 95.802.565 euros a la Comunitat Valenciana per a desenvolupar accions de Formació Professional dirigides a la població activa.

En concret, la Comunitat Valenciana rebrà 76.941.460 euros destinats a millorar l’oferta formativa per a treballadors desocupats; 16.117.131 euros per a la formació de treballadors ocupats; i altres 2.743.973 euros dirigits a l’activació de programes específics convocats per la pròpia regió, tant per a treballadors ocupats com per a aturats.

Més de 867 milions d’euros per a la formació

En total, les comunitats autònomes rebran 867,28 milions d’euros procedents dels Pressupostos Generals de l’Estat, dels quals 696,5 milions d’euros estaran destinats a oferta formativa per a treballadors desocupats; 145,9 milions per a formacions de treballadors ocupats; i altres 24,8 milions a programes específics convocats per les CCAA, tant per a treballadors ocupats com per a aturats.

Per part seua, les comunitats autònomes es comprometen a desenvolupar les actuacions entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2025. Aquestes hauran d’estar dirigides a les necessitats del mercat laboral en relació amb les accions vinculades al sistema nacional de Formació Professional.

La distribució d’aquest muntant va ser aprovada recentment per les comunitats en la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional per a l’Ocupació dependent del Ministeri.