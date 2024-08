Educació reconeix a 440 centres de Formació Professional per la seua qualitat

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha publicat en el DOGV la resolució per la qual s’atorga reconeixement d’assoliments a 440 centres de Formació Professional pertanyents a la Xarxa Novigi de la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’un reconeixement per l’impuls i la consolidació, en el sistema públic de la Formació Professional de la Comunitat Valenciana, de la qualitat, la innovació metodològica, organitzativa i tecnològica, així com de la cultura emprenedora com a element clau de canvi en els models d’aprenentatge, del procediment d’acreditació de competències professionals i de la implementació de sistemes de qualitat cada vegada més avançats en els centres educatius.

La Xarxa Novigi està formada pels programes Innovatec, Emprén, Qualitas i Acredita. Dels 440 centres que han aconseguit el reconeixement ‘Assoliment’, 193 pertanyen al programa Emprén, 120 al programa Innovatec, 64 al programa Acredita i, finalment, 63 al programa Qualitas. Els reconeixements es van entregar en la gala ‘La nit de la FP’ el mes de juny passat a Alacant.

Un compromís per la millora contínua

Els centres que s’adhereixen a la Xarxa Novigi, a través dels quatre programes que integren la xarxa, adquireixen el compromís de participar activament en un procés de millora contínua.

“Aquests centres estan molt lligats a les empreses del seu entorn i seran protagonistes i impulsors del nou sistema d’FP, transferint coneixements i bones pràctiques a altres centres d’FP de tota la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat la directora general d’FP, Marta Armendia.

Aquest compromís suposa innovar en totes les facetes educatives, promoure l’experimentació i l’esperit emprenedor en l’alumnat de Formació Professional, a més d’implementar metodologies actives d’aprenentatge, implantar i certificar sistemes de gestió de la qualitat i desenvolupar procediments d’acreditació de les competències professionals.