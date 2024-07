Los hoteleros se ofrecen para «llevar la pancarta» contra las viviendas turísticas

Los líderes de dos importantes compañías hoteleras, Hoteles y Complejos ZT y la cadena RH, se han referido a las manifestaciones que están proliferando en diversos puntos de España contra las viviendas turísticas para asegurar que ellos mismos, los hoteleros, deberían ser los que encabezaran dichas movilizaciones y «llevaran la pancarta» contra este modelo de turismo.

Así lo ha asegurado Javier Gallego, consejero delegado en Hoteles y Complejos ZT, respaldado en este argumento por Pablo Hernández, director general en Hoteles RH, en una jornada organizada por Economía Digital este lunes en el RH Silene Hotel & Spa de Castellón, en el que se ha examinado el futuro del modelo turístico de la provincia.

La inversión de los hoteleros en Castellón, el crecimiento del aeropuerto y el interés de los turoperadores en el desarrollo del destino convierte al turismo en uno de los sectores económicos con mayor dinamismo de la provincia. Nuria Montes, responsable de la cartera de turismo, ha abierto esta jornada que ha contado con representantes de instituciones, empresariales y financieros en diversas mesas de debate moderadas por el delegado de Economía Digital en la Comunidad Valenciana, Julián Larraz.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha protagonizado el primer coloquio junto a Enrique Montes, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

«Es un sector que es industria, la industria de la felicidad, y no hay que demonizarla. Necesitamos grupos turísticos que se internacionalicen«, ha dicho Navarro en un mensaje repetido a lo largo de la jornada, el de la necesidad de que las empresas turísticas valencianas salgan al exterior.

En este sentido, ha enfatizado: «La Comunidad Valenciana es referente en el sector turístico, pero no en grandes grupos internacionalizados. Seguro que el IVF encontraría operaciones para apoyar esas operaciones. El sector cerámico es una referencia en ese sentido, en exportación».

Enrique Montes (IVF) y Salvador Navarro (CEV), junto a Julián Larraz (ED)

«Con sus 120 kilómetros de costa, Castellón tiene una capacidad de crecimiento importante. Tenemos que ir a una diversificación de la economía de Castellón. De las 20 atracciones turísticas de la Comunidad Valenciana, solo una es de Castellón, el castillo de Peñíscola. Hay que hacer una política de atracción de inversión, porque el territorio tiene mucha capacidad de atracción», ha destacado Navarro.

El representante de la patronal ha recordado también el problema de la financiación autonómica para la Comunitat Valenciana: «El Consell destina el 30% menos de ayudas al tejido productivo con respecto a otras comunidades autónomas por culpa del sistema de financiación autonómica«.

Enrique Montes, por su parte, ha explicado que la «misión» del IVF es «acompañar y complementar a la banca privada» y ha recordado que su foco son las pymes y que escuchan «las demandas de los sectores productivos y al Gobierno valenciano, que establece las líneas a seguir».

Sin embargo, el IVF también cuenta con instrumentos «para ayudar a que las empresas ganen tamaño». «Actualmente estamos trabajando en seis fondos de capital riesgo, con inversiones en growth, para atraer capital a estos sectores en crecimiento. Establecemos con las gestoras que haya una inversión del doble de nuestro compromiso en la Comunidad Valenciana», ha apuntado Montes.

En la siguiente mesa, ‘El destino Castellón visto desde la distribución: internacionalización y nichos de mercado’, han participado Agustín Álvarez, responsable de negocio de Booking.com para la Comunitat Valenciana; Iker Llano, director general de Intursports Travel Services; Natalia Escuredo, contracts manager en On the Beach Ltd, y Justo Vellón, el director del Aeropuerto de Castellón.

Combinación de costa e interior

Álvarez ha asegurado que los turistas que se interesan por los destinos turísticos que ofrece Castellón «buscan tranquilidad, relajación, zonas de interior, playa, gastronomía económica…». «Todo eso lo tiene Castellón», ha sentenciado.

Justo Vellón, por su parte, ha asegurado que «lo mejor de Castellón, su valor añadido, es su combinación de costa e interior».

«Además, contamos con unas infraestructuras hoteleras de mucho nivel, cada vez más. Como destino vamos en la buena dirección. Castellón es el destino turístico por explotar, sigue siendo una desconocida en muchos ámbitos. Esto, más que una debilidad, es una oportunidad. Hay tres grandes retos: internacionalización, notoriedad y desestacionalización de la oferta», ha desarrollado el director del Aeropuerto de Castellón.

Agustín Álvarez, responsable de negocio de Booking.com para la Comunitat Valenciana; Iker Llano, director general de Intursports Travel Services; Natalia Escuredo, contracts manager en On the Beach Ltd, y Justo Vellón, el director del Aeropuerto de Castellón.

El director general de Intursports Travel Services, sin embargo, ha lamentado que «turísticamente, Castellón no es relevante«. «Es una región desconocida y hay que trabajar mucho para descubrirla. Yo añadiría otro reto por resolver: hay muchos problemas a nivel laboral, por la estacionalidad que tiene. Cuesta mucho encontrar grandes profesionales».

Leer más: Turismo y Hostelería Valencia firman un acuerdo para promover la formación turística

A esto, Llano ha añadido que «las perspectivas son regulares«, ya que «a 1 de julio de 2024 estamos con los mismos problemas que el 1 de julio de 2023».

Por parte del turoperador británico On the Beach, Escuredo ha destacado que el destino turístico de Castellón es, para el público de Reino Unido, «un mercado absolutamente incipiente». «Sí hay algo positivo. Desde diversos aeropuertos de Reino Unido a Valencia hay muchísima oferta de plazas», ha apuntado.

Apartamentos turísticos y convivencia

La última de las mesas ha tratado sobre ‘Castellón visto desde los hoteles: oferta consolidada y crecimiento’ y ha contado con la participación de Mayte García Córcoles, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, además de los mencionados Javier Gallego, de Hoteles y Complejos ZT, y Pablo Hernández, anfitrión de la jornada y director general en Hoteles RH.

García Córcoles ha puesto el punto de vista más positivo y ha afirmado: «Se han hecho muy bien los deberes en renovar la planta hotelera y en estar preparados para desestacionalizar y para intercionalizarse. Va a haber que hacer un esfuerzo de colaboración entre la parte pública y privada. La clave va a estar en la interconectividad y en la internacionalización de mercados«.

Por su lado, tanto Hernández como Gallego se han mostrado más reivindicativos. El director general de Hoteles RH ha destacado de Castellón que cuenta, por ejemplo, con «una gastronomía muy importante, ocho parques naturales…». Sin embargo, ha abogado por «trabajar en el precio medio, en las ocupaciones…».

Hoteles y pisos turísticos

«Todos vemos que tenemos mucha potencia, pero la rentabilidad hay que sacarla. Tenemos que conseguir que el destino nos acompañe y que nos acompañen también las políticas. El servicio que da un hotel no es el que da una vivienda turística y hay un problema de convivencia, porque no lleva el mismo horario un residente que un turista. Hay que lograr destinos más sostenibles en todos los sentidos», ha reivindicado Hernández en una postura contra los pisos turísticos que ha seguido Gallego.

Gallego ha señalado como uno de los puntos débiles de Castellón como destino el hecho de tener «una oferta muy diseminada» y ha reivindicado que «un destino es como un clúster».

Leer más: La patronal valenciana de pisos turísticos amenaza con recurrir la suspensión de licencias de Catalá

«La dispersión de la oferta de Castellón es una desventaja tremenda. El problema más importante es que Castellón no tiene la figura del receptivo local que ‘paquetice’ y que haga que los turoperadores se interesen», ha continuado.

A estos obstáculos, el consejero delegado de de Hoteles y Complejos ZT ha añadido «un problema gravísimo de estabilidad laboral». Por todo ello, y en consonancia con lo dicho por Hernández, ha zanjado: «Los hoteleros tendríamos que llevar la pancarta en las manifestaciones contra los pisos turísticos«.