El Consell concedeix 4 milions per a 51 projectes d’innovació amb impacte municipal

El director general d’Innovació, Juan José Cortés, ha anunciat la concessió de quatre milions d’euros a ajuntaments i entitats locals per a donar suport al desenvolupament de 51 projectes d’innovació amb impacte en els municipis de la Comunitat Valenciana.

Cortés ha donat a conéixer la resolució de l’última convocatòria d’ajudes del programa Territoris Innovadors de la direcció general d’Innovació durant la jornada “Innovació en les Administracions Locals”, organitzada per la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit) en col·laboració amb la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

La major part d’aquests fons, al voltant de 2,7 milions d’euros, recolzaran iniciatives de R+D+I d’alt impacte transformador impulsades per 31 entitats locals amb distint pes demogràfic. De fet, les poblacions de xicotet i mitjana grandària copen el 90% de les subvencions concedides en aquest programa, segons ha explicat el director general.

Apostar les administraciones més properes a la ciutadania

Els 1,25 milions restants, que representen prop del 30% del pressupost de la convocatòria, possibilitaran que altres vint ajuntaments de la Comunitat desenvolupen nous projectes pilot d’innovació en els seus respectius municipis.

“Les Administracions Locals, que són les més pròximes a la ciutadania, han d’apostar per incorporar R+D+I, independentment de la seua grandària i ubicació geogràfica”, ha exposat Juan José Cortés, qui ha destacat el projecte RuralLife, impulsat per la Fundació L’Olmo, com a exemple d’innovació amb impacte social.

Aquesta iniciativa, que es provarà en els municipis de Benaixeve, Cases Altes, Cases Baixes, Xelva, Titaigües, Toixa i Aras de los Olmos, pretén pal·liar els efectes de la soledat no desitjada en poblacions en risc de despoblació mitjançant el monitoratge de l’activitat diària de persones que viuen soles.

De la mateixa manera, el director general d’Innovació ha instat els ajuntaments a explorar la Compra Pública d’Innovació (CPI) com a instrument per a millorar els serveis que presten a la ciutadania i dinamitzar, a més, la R+D+I que desenvolupa el sector privat.

Contribució dels centres tecnològics

Per part seua, el director general de REDIT, Gonzalo Belenguer, ha destacat el “valor d’aquestes jornades, que permeten donar visibilitat a projectes desenvolupats pels nostres centres tecnològics en col·laboració amb empreses i entitats públiques que estan transformant les nostres ciutats, fent-les més sostenibles i convertint-les en referent a nivell nacional i europeu”.

En aquest sentit, Belenguer ha afegit que, amb els serveis i recursos proporcionats pels consorcis europeus EEN Seimed i European Digital Innovation Hub (EDIH) de la Comunitat Valenciana (INNDIH), poden ajudar a pimes valencianes i a les administracions locals a internacionalitzar-se, augmentar la seua digitalització i, en definitiva, a ser més competitives i sostenibles.

Durant l’esdeveniment el Centre Tecnològic d’Investigació, Desenvolupament i Innovació TIC (ITI) i l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) han presentat alguns projectes desenvolupats en col·laboració amb les administracions locals. També s’han exposat casos d’èxits de municipis innovadors com el ‘sandbox’ urbà de València o el Sagunt Smart Thinking, presentat per l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

La jornada ha finalitzat amb una taula en la qual han intervingut Ramón Ferri, cap de l’Àrea d’Innovació i Agenda Digital de l’Ajuntament de València; Miguel Bailach, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i Gonzalo Belenguer, director general de REDIT.