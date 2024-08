Labora suma 2.600 ofertes de treball i supera les 17.000 vacants en set mesos

El servei de treball de la Generalitat Valenciana, Labora, té actives en aquests moments més de 2.600 llocs de treball als quals pot accedir qualsevol persona si esta inscrita en el Servici Valencià d’Ocupació i Formació. Aquestes ofertes se sumen a les 17.000 que ja han estat difoses en els primers set mesos de l’any 2024.

Una vegada inscrites, per a accedir a les ofertes de Punt Labora només és necessari identificar-se amb el DNI / NIE i el pin. Posteriorment, les persones interessades poden buscar per paraules clau segons l’àmbit laboral i/o triar la província si no tenen tan definit el lloc de treball.

Segons Labora, cada oferta disposa d’un codi de referència que permet a les persones poder consultar en la seu Espai Labora en cas de dubte, demanant cita prèvia. Si es necessari, la persona que aplique podrà indicar que li interessa i començar el procés de candidatura.

Treballar a Europa

Cal recordar que són les empreses de la Comunitat les que posen les ofertes en el portal de Labora, per a això sempre estan assistides per professionals del servei públic, que són els que realitzen la selecció entre els candidats que complisquen els requisits demandats per les empreses.

En aquest sentit, és molt important que les persones tinguen la seua demanda d’ocupació actualitzada, amb totes les dades de contacte, així com la formació i experiència al dia. Aquest procés es realitza en Labora a través de l’autoentrevista.

Un altre dels serveis que ofereix Labora és el de les ofertes d’ocupació a nivell europeu. Per a això, la xarxa Eures es converteix en un servei que s’ha demostrat especialment útil per a aquelles persones que volen desenvolupar un projecte de mobilitat a Europa.