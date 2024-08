Els fòrums de Labora faciliten més de 2.300 entrevistes i 700 ofertes de treball

Els deu primers fòrums d’ocupació Labora en Ruta celebrats en el primer semestre de l’any han finalitzat amb més de 2.300 entrevistes i quasi 700 ofertes d’ocupació. El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha realitzat un balanç d’aquests esdeveniments en els quals han participat ja 5.482 persones i 207 empreses.

Aquests esdeveniments estan organitzats en col·laboració amb els Pactes Territorials d’Ocupació i en ells les persones inscrites poden participar en els processos de selecció de personal que realitzen les empreses assistents. A més, durant els fòrums es realitzen activitats formatives com a conferències, taules redones i tallers.

Galvañ ha explicat que el projecte Labora en Ruta naix “de la necessitat d’intercanviar opinions i experiències sobre la situació del mercat de treball en la Comunitat Valenciana i el seu propòsit és contribuir a la millora de les polítiques d’ocupació”.

Un espai de connexió entre persones i empreses

“D’aquesta manera, aquests fòrums s’han configurat com un espai de connexió entre les persones demandants d’ocupació i les empreses”, ha continuat. Els fòrums s’han creat amb tres objectius principals: divulgar els serveis de LABORA, acostar i posar en contacte a les persones amb les empreses i, finalment, dotar d’estratègies a les persones assistents per a aconseguir una ocupació. Les activitats més destacades d’aquests esdeveniments són els tallers d’ocupació i les entrevistes de treball.

Els fòrums d’ocupació es reprenen el pròxim 11 de setembre en la localitat castellonenca de La Vall d’Uixó, i tindran nou convocatòries més fins a finalitzar el 4 de desembre a Gandia. Altres localitats que rebran aquesta convocatòria són Utiel, Sogorb, Suera, Castelló de la Plana, Traiguera, L’Alcora, Sagunt i Massamagrell.

Els fòrums s’han configurat com un espai de connexió entre les persones demandants d’ocupació i les empreses

Per a assistir als fòrums cal inscriure’s prèviament en la web de Labora en ruta. La inscripció és totalment gratuïta, i en ella cada persona pot pujar el seu currículum i inscriure’s en les ofertes que s’adapten al seu perfil. Si la seua qualificació s’ajusta a les necessitats del lloc oferit se li dona una cita per a una entrevista en el fòrum en el qual s’haja inscrit.

No obstant això, si una persona no ha pogut emplenar prèviament la seua inscripció, pot acudir directament al lloc en el qual se celebra el fòrum i completar allí mateix la seua inscripció. També, els que no puguen assistir presencialment poden optar a mantindre entrevistes de treball mitjançant videoconferència, fer lliurament del seu currículum a través d’una bústia digital de recepció de candidatures i també visualitzar totes les xarrades i activitats mitjançant streaming.