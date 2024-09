Lafuente, ante la consellera de Hacienda: «No queremos ser más que otros sectores, pero tampoco menos»

Ayer, sobre las ocho de la tarde, le pitaron los oídos a Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer. A esa hora, Vicente Lafuente, presidente de Femeval, soltó un circumloquio en los premios de la patronal del metal desde «la independencia que nos caracteriza» ya que «siempre hemos hablado alto, claro y con conocimiento de causa» por lo que «se nos ha encasillado como un sector muy reivindicativo».

Esto tuvo un matiz: «Desde la lealtad a las instituciones», lo que engloba políticas, empresariales, sociales… La puntada lleva hilo. Todo fue una previa para calentar el ambiente que acabó con la frase: «No queremos ser más que otros sectores, pero tampoco menos».

El contexto de la frase llega después de que la semana pasada, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, asistiera a la presentación de la campaña de promoción de Ascer para la que Presidencia ha puesto 600.000 euros. El objetivo del dinero público autonómico es promocionar la «cerámica europea», lo que beneficia al otro gran competidor de las empresas castellonenses, que es Italia.

Este apoyo fue complementado por otro anuncio de dinero público provincial por parte de Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón. Desde la provincia dicen que lo suyo son «hechos y no palabras» y ahí estaban los casi 250.000 euros que habían dado al sector.

La medida frase de Lafuente, guardada para que al final del discurso resonara la traca, fue entendida por todos los presentes. Cuatro patronales de otros sectores distintos al metal certificaron a Economía Digital que el mensaje tenía como destinatario la patronal de la cerámica Ascer. «No hace falta más, lo hemos entendido todos», sentenció una de las voces más autorizadas de Valencia. De momento, hay unión en la valoración positiva del mensaje y cierta intención de replicar esta idea en posteriores citas similares.

Ruth Merino, consellera de Hacienda, fue la encargada de la clausura de los premios Femeval, a la que el año pasado acudió Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. Como reconoció Merino, también había declinado la invitación la consellera de Industria, Nuria Montes, por estar precisamente en Cersaie, la feria italiana de la cerámica a la que acude el sector de la Comunidad Valenciana.

La portavoz del Consell acudió con el mensaje claro. «Vengo en sustitución de Carlos Mazón y de la consellera de Industria para transmitir lo que el presidente siente. Mazón ratifica el compromiso firme con el sector del metal y agradece la labor que se está haciendo desde Femeval».

Reunión de Carlos Mazón y Vicente Lafuente del pasado 13 de septiembre

Desde el metal no se percibió desplante de Mazón por no acudir sino oportunidad para hablar con la consellera de Hacienda. El presupuesto valenciano, y en concreto el reparto de subvenciones a las patronales, no está aún en el Palau de la Generalitat sino que todavía los detalles están en la mesa de Merino. La conversación entre Lafuente y Merino anoche se prolongó. Se recordó lo que iba a estar y finalmente no estuvo. Ambos se aclararon conceptos.

Delante de un auditorio repleto de empresarios en la sede Insomnia en la Marina de Valencia, la consellera de Hacienda buscó estrechar lazos. Lafuente había protestado: «Te solicito públicamente que se consensuen acciones que permitan a las empresas de nuestra federación, especialmente a las que colaboran con la Administración Autonómica en la prestación sanitaria, una trazabilidad de sus facturas y cobros».

Merino aceptó: «Sí. Vamos a sentarnos a hablar de esto». El objetivo empresarial se cumplió y se aderezó la salsa reivindicativa con la que baña sus discursos Lafuente. Hubo más mensajes hacia el público empresarial.

Automoción y alcance de Femeval

Al margen del objetivo de reparto sectorial de ayudas públicas, Vicente Lafuente buscó sentar cátedra en dos aspectos. Continuó con su acercamiento al sector de la automoción (lo que hizo que alguno frunciera el ceño), premiando a empresas como Nutai, pyme valenciana que es la única en España que ha conseguido entrar en tres Perte, e incidiendo en que la actividad en el automóvil, «un sector vital dentro del metal e importantísimo en nuestra comunidad», ha sufrido un descenso del 22%. Para no caer en el derrotisimo y sacar musculo, matizó: «La fabricación de material y equipo eléctrico y electrónico han crecido un 11%».

Con mayor sutileza que el año pasado, Femeval mostró su voluntad de tener amplio alcance. «Agradezco vuestra presencia en este acto en el que tenemos la oportunidad de transmitir a las Administraciones, agentes sociales y a toda la sociedad, la evolución de las empresas del sector metal, y de compartir sus fortalezas, retos y amenazas. Y me refiero a todas, grandes, pequeñas, medianas, bien sean de industria, comercio o servicios. A todas las acompañamos en su travesía, tratando de anticiparnos a sus necesidades».

Esta declaración de intenciones se certifica también en las empresas galardonadas en la XXII edición de los premios de la patronal valenciana del metal. Los galardones recayeron en IDI-Ecoidi, Nunsys, Galesa, Sonepar Esapaña, Nutai, Mitsubishi Materials España, la Fundación Étnor y Power Electronics.

Femeval ha otorgado el premio a la Pequeña Empresa Emprendedora a IDI-Ecoidi. El galardón a la Transformación Digital a Nunsys, líder en implantación de soluciones tecnológicas integrales, únicas y personalizadas y una de las mayores de capital valenciano que opera en el sector de sistemas y tecnologías de la información.

La categoría a la Sostenibilidad, a Galesa que desde 1966 se dedica a proteger al acero frente a la corrosión mediante el galvanizado en caliente con inmersión en zinc fundido. El Premio a la Inclusividad ha sido para Sonepar España, líder en la distribución B2B de productos eléctricos, servicios y soluciones relacionadas para los sectores industrial, residencial y terciario.

El galardón a la Innovación a Nutai, que desde hace casi tres décadas, ofrece servicios de ingeniería y soluciones llave en mano para proyectos de automatización industrial, investigación y desarrollo en la industria de la automoción, mientras que el reconocimiento al impulso del Talento ha ido a parar a Mitsubishi Materials España, multinacional japonesa dedicada a la fabricación y comercialización de herramientas de corte de metal duro para la automoción, aeronáutica y molde y matriz, entre otros.

Con el Premio a la Colaboración Estratégica se ha reconocido a la Fundación Étnor (ética de los negocios y las organizaciones), que surgió en 1994 como una de las primeras organizaciones sin ánimo de lucro en España, integrada por empresas y equipos directivos y académicos, centrada en promover el reconocimiento, difusión y respeto de los valores éticos implícitos en la actividad económica y en la calidad de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.

El premio Femeval a la Excelencia Empresarial ha sido para Power Electronics España. Fundada en 1987, es líder mundial tanto de inversores solares para plantas fotovoltaicas a gran escala en Europa, Oceanía y América, como en almacenamiento energético.

CdT Metal, listo en el curso 2026/2027

El presidente Femeval ha enfatizado también sobre «la apremiante necesidad de crear, generar y retener talento». «Un reclamo no sólo del metal, sino de toda la sociedad», ha resaltado. Al respecto, el Plan Estratégico de la federación contempla la creación de un Centro para el Desarrollo de Talento, CdT Metal, en Picanya, que espera esté operativo en el curso 2026/2027.

Según destacan desde Femeval, se trata de un proyecto «de interés general, valiente y ambicioso, en el que se van a volcar importantes esfuerzos económicos y de personal, para dar a las empresas aquello que necesitan».

Además, aunque es una iniciativa que nace de Femeval, ha despertado el interés del resto de sectores, como lo demuestra la complicidad y apoyo de sus organizaciones empresariales representativas. Y también destaca su alcance social al contar con la colaboración de Caixa Popular.

“CDT Metal es una apuesta de futuro que hemos tenido la oportunidad de presentar al ‘president’ de la Generalitat y de solicitar su respaldo, ya que nos encantaría emprender esta andadura con el máximo apoyo del Consell”, ha enfatizado Lafuente.

La Oficina de Inversiones y el Plan Simplifica de la Generalitat

Por su lado, y en referencia a la Oficina Valenciana de Inversiones que la Generalitat está acometiendo para facilitar la llegada de inversiones extranjeras, ha aplaudido la iniciativa por «el efecto tractor que dichas inversiones generan», pero también ha señalado que «no hay que olvidarse de las numerosas pequeñas y medianas empresas, con potencial de crecimiento, que con cierta ayuda también podrían desarrollar proyectos estratégicos».

En este sentido, ha solicitado que se ponga el foco de atención en ellas, porque “ver crecer a nuestras empresas, cuando invierten en equipamiento avanzado y arriesgan, también es una foto muy bonita”.