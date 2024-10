El Puerto de Castellón culmina la primera fase de su red ferroviaria en la dársena sur para seguir creciendo

La Autoridad Portuaria de Castellón ha completado la primera fase de su red ferroviaria interna en la dársena sur, un proyecto clave para posicionar a PortCastelló como un nodo logístico intermodal en el Mediterráneo. Conectada al futuro acceso ferroviario al puerto, cuya finalización está prevista para junio de 2026, esta infraestructura conectará directamente con el corredor mediterráneo, multiplicando así las oportunidades de crecimiento y atracción de empresas.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha subrayado la relevancia de esta ampliación ferroviaria: “Este proyecto no solo fortalece nuestras conexiones logísticas y reduce la dependencia del transporte por carretera, sino que convierte a PortCastelló en un puerto de referencia en la intermodalidad, incrementando el valor del suelo de la dársena sur para empresas que buscan eficiencia en sus operaciones”.

La primera fase de la red ferroviaria interna, desarrollada con una inversión de 6 millones de euros y ejecutada por la Unión Temporal de Empresas UTE Red Ferroviaria Dársena Sur, integrada por las mercantiles SATO-OHLA-Gimecons, cuenta con una estación que admite trenes de hasta 400 metros y dos vías de ancho mixto.

Un paso adelante para un puerto que aspira a ser referente

Ibáñez ha destacado que la infraestructura “representa un paso hacia un puerto integrado, donde el tráfico marítimo y ferroviario se complementan para expandir nuestro hinterland del 20% actual al 50% y convertirnos en el puerto de referencia no solo para la Comunidad Valenciana, sino también para Aragón y parte de Madrid”.

El avance de PortCastelló en intermodalidad está respaldado por la Comisión Europea, que subvenciona el proyecto a través de la Agencia CINEA dentro del programa CEF Transport, bajo el título Improvement of the railway in the port of Castellón. Además, PortCastelló avanza en su expansión en la dársena sur, donde planea habilitar 420,000 metros cuadrados para empresas del sector eólico marino y otros sectores.

Según la autoridad portuaria, la proximidad de esta nueva superficie a la estación intermodal interna y al futuro acceso sur ha despertado el interés de numerosas empresas que ven en Castellón un enclave logístico estratégico. De hecho, Ibáñez ha concluido que estas infraestructuras suponen “un impulso para que PortCastelló siga consolidándose en el liderazgo logístico y operando de forma más eficiente para clientes actuales y futuros”.