València acorda duplicar l’import de les subvencions per a projectes de participació ciutadana

La Junta de Govern Local del de València ha aprovat duplicar l’import de les subvencions municipals destinades a entitats ciutadanes inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament de València, per al desenrotllament de projectes de participació ciutadana, “a causa de l’augment de les sol·licituds presentades en les juntes municipals de districte”, ha destacat la regidora d’Hisenda, Participació i Pedanies, María José Ferrer San Segundo. L’ajuda municipal a les associacions ciutadanes passa, per tant, de 170.000 a 340.000 euros.

La també primera tinenta d’Alcaldia va subscriure una moció el passat 23 d’agost per a duplicar l’import de 170.000 euros, assignat inicialment en els pressupostos municipals, a subvencions per a activitats i projectes de participació ciutadana, la dinamització de les relacions entre veïns i l’associacionisme, després de l’èxit de la convocatòria.

D’esta manera, la quantia total destinada pel Servici de Descentralització i Participació Ciutadana de l’Ajuntament a estes ajudes s’incrementarà fins als 340.000 euros. Això suposa “el doble dels recursos destinats” en l’anterior mandat, tal com ha explicat la també primera tinenta d’Alcaldia, per a les deu juntes de districte: Ciutat Vella, Russafa, Abastos, Trànsits, Marítim, Exposició, Patraix, Pobles del Nord, Benimàmet-Beniferri i Pobles del Sud.

Una convocatòria que ha sigut «un èxit»

El passat 26 d’abril es va acordar destinar 170.000 euros a la línia de subvencions en concurrència competitiva dirigides a entitats sense ànim de lucre amb domicili social a la ciutat i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Segons el parer de Ferrer San Segundo la convocatòria ha sigut “un èxit” i per això es duplica la quantitat total “perquè més associacions disposen de majors recursos a fi de dur a terme els projectes presentats”. Les propostes han sigut ja valorades per les comissions tècniques de valoració de cada junta municipal de districte, segons determinen les bases.

Tal com detalla l’acord de l’òrgan col·legiat municipal, “en la base de la convocatòria es contempla que, amb caràcter excepcional, es podrà preveure una quantia addicional de l’import aprovat, sempre que existira crèdit per a això, en qualsevol moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció”.

Possibilitat d’augmentar les subvencions sense nova convocatòria

“És per això, que s’estima necessari modificar la convocatòria indicant que com a màxim podrà addicionar-se pel mateix import que l’aprovat inicialment, altres 170.000 euros. Tot això sense la necessitat de realitzar una nova convocatòria, com que no menyscaben cap dret respecte de les entitats presentades”, especifica el text de l’acord.

Segons Ferrer San Segundo, “l’èxit d’esta convocatòria s’ha degut, fonamentalment, a la decisió d’ampliar i flexibilitzar els projectes i també les activitats que podien aspirar a subvenció, a més dels criteris de valoració. Després de publicar-se la convocatòria, es va dur a terme una intensa labor de difusió entre el teixit associatiu i organitzem un taller informatiu amb la presència de nombroses entitats i assessorament de tècnics municipals del Servici de Descentralització i Participació Ciutadana”.

La responsable d’Hisenda i Participació ha afegit que “a conseqüència d’això, les propostes presentades, distribuïdes entre els 10 districtes de la ciutat, han passat de 107 en 2023 a 155 en 2024; i les aprovades pels comités tècnics de valoració, de 59 a 120, més del doble”. La quantia màxima de la subvenció és de 4.000 euros per projecte i el termini d’execució de les activitats i dels gastos subvencionables és el comprés entre el 7 de novembre de 2023 i el 15 d’octubre de 2024.