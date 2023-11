Air Nostrum, Ryanair y Wizz Air cargan contra Yolanda Díaz: “Sin vuelos cortos se contamina más”

Con el pacto entre PSOE y Sumar en el que se anunció la prohibición de los vuelos cortos a debate, las aerolíneas Air Nostrum, Ryanair y Wizz Air han advertido que la medida tiene el efecto contrario que busca. La eliminación de los vuelos cortos aumenta la contaminación y traslada el negocio aeroportuario en España.

Así lo han demostrado las tres aerolíneas durante la jornada «Business Forum» celebrada en el aeropuerto de Castellón. Mientras los pasajeros se subían al Castellón-Madrid operado por Air Nostrum, que se salva de la prohibición por la lentitud del AVE que une ambas ciudades, y pese a que las rutas afectadas son Alicante-Madrid y Valencia-Madrid, en el aeropuerto de Castellón se han puesto datos encima de la mesa para demostrar que la medida impulsada por Yolanda Díaz carece de sentido.

El ejemplo más claro lo ha puesto Miguel Oliver, director de desarrollo de red, planificación y programa de Air Nostrum. «Se prohibió el vuelo en Austria entre Salzburgo y Viena. El balance que han tenido el aeropuerto es que han perdido 120.000 pasajeros porque el tren no conectaba bien al pasajero», apuntó el directivo de la aerolínea valenciana.

La reacción que ha tenido el cliente es trasldarse en coche a Munich lo que, tal y como ha explicado el directivo de Air Nostrum, ha conllevado unas mayores emisiones de CO2. El resultado por tanto ha sido una pérdida de conectividad del aeropuerto Hub de Viena, que lo ha ganado Múnich, mientras que el balance de eliminar el vuelo corto ha provocado más contaminación ya que el enlace que se hacía en avión no se ha trasladado al tren entre Salzsburgo y Viena sino al coche dirección a la ciudad alemana de Múnich.

Miguel Oliver, de Air Nostrum, ha explicado que prohibición de los vuelos cortos es «totalmente desafortunada, no está pensada y es contraproducente frente a sus objetivos». Oliver ha recordado que Air Nostrum tiene una empresa que opera alta velocidad, iryo. «Tenemos trenes y aviones pero demonizar a la aviación con algo que no contamina no es cierto», explica el directivo de la aerolínea valenciana, que ha matizado que la aviación es la responsable del 2% de la contaminación mientras los coches elevan su participación hasta el 25%.

Acto seguido, Elena Cabrera, responsable de Ryanair para España y Portugal, ha asegurado: «Suscribo todo lo que has dicho» mientras ha profundizado también en la necesidad de que Europa tenga un «cielo único», lo que facilitaría el vuelo reduciendo notablemente el tiempo en el aire y, por tanto, la contaminación que se emite en las operaciones aéreas.

Silvia Mosquera, director comercial de Wizz Air, ha añadido: «Medidas como prohibir los vuelos cortos no tienen ningún sentido». La apuesta de esta aerolínea es por combusibles SAF (sostenibles) o la apuesta por «motores con menos emisiones de CO2».

Apuesta por el sector aeroespacial

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha clausurado la III edición del Aeroport Castelló Business Fórumha defendiendo que el Aeropuerto de Castellón lleva camino de erigirse en “un espacio pionero para el desarrollo de empresas del sector aeroespacial” gracias al programa de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) que ha elegido las instalaciones de Vilanova de Alcolea para crear una incubadora de ‘start-ups’ de alta tecnología cuya puesta en marcha está prevista para 2024.

Salomé Pradas ha destacado que el proyecto de la ESA -promovido a través de la empresa pública Aeropuerto de Castellón en colaboración con el consorcio espacial valenciano ValSpace- “se concibe como una ventana de oportunidades para el desarrollo del sector aeroespacial de la Comunitat Valenciana y forma parte de la decidida apuesta del Consell que preside Carlos Mazón por el emprendimiento, la innovación, el conocimiento y la retención de talento”.

Para Pradas, gracias a esta iniciativa, el Aeropuerto de Castellón “se erigirá como uno de los espacios pioneros en el desarrollo de las nuevas tecnologías con este programa de tres años de duración que permitirá impulsar un total de 12 proyectos empresariales”. El objetivo es apoyar el nacimiento y consolidación de start-ups del sector aeroespacial, así como la transferencia de soluciones innovadoras a partir de las tecnologías del espacio hacia otros sectores.