Las azulejeras se enfrentan a Ximo Puig y Pedro Sánchez por la falta de ayudas

Las empresas azulejeras se han enfrentado a Pedro Sánchez y a Ximo Puig por la falta de las ayudas prometidas por ambos durante la inaguración de Cevisama, principal feria del sector en España que abre hoy hasta el viernes. Los empresarios censuran al presidente del Gobierno por no dar ayudas directas mientras que al presidente de la Generalitat le tiran por tierra su plan de convertir en préstamos las subvenciones.

El cumplimiento de la ley de morosidad impide que se transfieran los 450 millones prometidos por el ejecutivo central para las empresas gasintensivas y los 50 millones que Ximo Puig anunció que daría de ayudas directas a las empresas azulejeras.

El motivo de que no lleguen las ayudas, tal y como ha explicado Ximo Puig, es que el cumplimiento de la ley de morosidad, «que va a favor de los proveedores y las pequeñas empresas» tiene el problema de que «perjudica a la hora de conceder ayudas las empresas que ahora no pueden pagar a 60 días». La solución del ejecutivo valenciano es pedir «una moratoria para que las ayudas lleguen lo más rápidamente posible» y convertir las ayudas directas en préstamos.

En concreto, la propuesta del presidente de la Generalitat ha sido convertir los 50 millones de ayudas en 100 millones de préstamos con interés bonificado y pudiendo no devolver un 10% del principal. No ha convencido la oferta. La patronal azulejera ha dado portazo a la propuesta: «Un crédito no es la solución, la solución son las ayudas.»

Desde la parte empresarial, Alberto Echavarría, secretario general de Ascer, ha apuntado: «Hay un borrador de ayudas de 450 millones que está condicionado a que se tenga un periodo de pago de 60 días cuando el propio Ministerio de Industria, que es propietario de Cesce y de Informa, la mayor base de datos del país, dice que el cuarto trimestre del año pasado, el periodo medio de pago era de 95 días».

La situación, por tanto, es que los empresarios piden recibir las ayudas ya, Ximo Puig dice que no es legal pagarlas de modo directo y el gobierno central ni está ni se le espera por Cevisama, que es la feria donde están exponiendo desde hoy y hasta el viernes una gran parte del sector azulejero.

Desde Ascer aseguran que «la solución es que se den ayudas, sin duda. Tienen la mejor voluntad (en referencia a Ximo Puig). Lo lamentable es que un gobierno de la Comunidad Valenciana tenga que estar buscando alternativas porque el gobierno nacional no lo quiera hacer«. Los azulejeros también valoran positivamente a Reyes Maroto. «Con el ministerio de Industria, que es al que nosotros nos referimos, no hay problema y entienden nuerta situación». Pero el dinero no llega.

Esta polémica local se produce en el arranque de la feria de la cerámica más importante del sector en España. Desde las organizaciones empresariales de Castellón se apunta que la polémica se produce ahora «pero llevamos año y medio hablando de esto y sin que hagan caso» mientras se arranca una feria con «cierto vértigo» ya que las sonoras ausencias de Pamesa, Porcelanosa y las esmalteras, entre otras, llena de incertidumbre el resultado del certamen.

Oficialmente, durante la inauguración, Salvador Navarro, presidente de la patronal CEV pero hablando como vicepresidente del comité ejecutivo de Feria Valencia, ha dicho que «estamos en la apertura de una gran feria como se merece un sector tan relevante para todos nosotros. Cevisama es una feria indiscutible fruto del saber hacer de Feria Valencia y que, históricamente, ha sido la principal plataforma de marketing y de internacionalización del sector cerámico castellonense».

«Estamos ante el evento profesional que más visitantes extranjeros trae a la Comunidad Valenciana», ha apuntado Navarro, que ha añadido. «Cevisama es uno de los motores que todos los años han tenido las empresas para mejorar, innovar y avanzar. Es cierto que el sector cerámica atraviesa un momento delicado. El insoportable incremento del precio de la energía es un handicap especialmente grave para sectores como éste. Mientras el sector sigue adaptándose para la nueva situación, es indispensable que las administraciones públicas asistan en lo necesario para garantizar la viabilidad de las empresas cerámicas».

Los hoteles mejoran su ocupación

Desde el sector hotelero, la previsión hasta es miércoles (mitad de la feria) es positiva. «Los hoteles están hoy y hasta el próximo miércoles con una ocupación media del 90% y aquellos más próximos a la feria han colgado incluso el cartel de completos», apuntan desde Hosbec, que añaden: «El área metropolitana y el final de la semana (jueves y viernes) la ocupación hotelera está en el 80%, ya que una gran parte de las visitas profesionales se concentran en los primeros días del certámen».

Esta previsión contrasta con la de Fallas, para cuando la ocupación hotelera para la ciudad y área metropolitana está ya con el 80% de reservas consolidadas para la semana del 13 al 19 de marzo, mientras que las puntas de ocupación del fin de semana del 17 al 19 de marzo se eleva hasta el 90-95%.