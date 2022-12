La patronal de la cerámica carga contra Pedro Sánchez por la «indeterminación total de las ayudas»

Tras un shock de 24 horas que dejó noqueado a la patronal de la cerámica, la respuesta de la patronal azulejera a las ayudas anunciadas por Pedro Sánchez han recibido una dura contestación. “La indeterminación total de las ayudas» lleva al sector a una profunda desolación. El anuncio del presidente del Gobierno se considera inocuo ya que no da respuesta a las necesidades de las empresas. La valoración es: “Nada ha cambiado”.

Se habló de 450 millones de ayudas directas y las empresas no las ven viables hasta dentro de seis meses. Se anunció una línea de crédito de 500 millones que está sin aprobar y tampoco llegará a las empresas. La reacción, que ya fue advertida por la patronal, son anuncios de que habrá despidos y paralización de las inversiones.

Alberto Echavarría, secretario general de Ascer, ha dicho: “La situación hoy tras el anuncio de medidas es igual a la de ayer. Nada ha cambiado, seguimos sin ayudas en España mientras nuestros competidores en Alemania, Italia o Portugal sí las tienen. La competitividad de nuestras empresas queda comprometida. Será muy difícil sobrevivir sin las ayudas directas inmediatas sin tener que hacer ajustes en costes, plantillas e inversiones”.

El comunicado de la patronal Ascer empieza demostrando el estado de shock en el que se encuentran las azulejeras. “Desde el sector fabricante de azulejos y pavimentos cerámicos sólo podemos trasladar incertidumbre ante el texto del RDL 20/2022, de 27 de diciembre, publicado hoy en relación a las medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania anunciadas ayer”, afirman.

«Las ayudas anunciadas no están definidas y el texto recoge que esto se producirá en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del RDL. Esas ayudas no serán solo para el azulejo si no que otros 24 CNAEs podrán beneficiarse de las ayudas una vez estén definidas”, explica la patronal.

Sobre la línea de financiación ICO-Ucrania, la patronal también ha cargado las tintas ya que “tampoco está disponible. Será necesario que en las próximas semanas se desarrolle la línea y se ponga a disposición de las empresas de esos 25 CNAEs. Desconocemos las condiciones”.

«Frustación, decepción y gran preocupación» en las esmalteras

La patronal de fritas y esmaltes (Anffecc), por su parte, ha mostrado su “frustración, decepción y gran preocupación», puesto que en el artículo 59 del Real Decreto «se ha vuelto a dejar fuera al sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos, como ya ocurrió el pasado mes de marzo en el RD 6/2022”.

«Hay que recordar que el sector no fue incluido en el listado inicial de Industrias gasintensivas destinatarias de las ayudas en la primera disposición emitida con respecto a las mismas, el RD 6/2022, y que tras las numerosas reivindicaciones por parte de Anffecc, este error fue subsanado en el mes de junio en virtud del RD 11/2022, que incluyó en el listado de sectores destinatarios los CNAEs 2030 y 2012, dentro de los que se encuentra el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos», explican desde la patronal de las esmalteras.

El secretario general de Anffecc ha dicho: “Es incomprensible que, siendo plenamente conocedores de nuestra problemática y de lo ocurrido previamente, vuelva a suceder el mismo error. Máxime tras las reuniones que hemos mantenido con los Ministerios durante estos meses, pues saben perfectamente quiénes somos y son muy conscientes de la extrema situación que estamos atravesando en el sector”.

La patronal ha indicado que han pedido «esta misma mañana a la Administración que se corrija de forma inmediata, pues las ayudas deben destinarse a todos los sectores gasintensivos, sin discriminación”.

Con independencia de que se subsane la no inclusión, desde Anffecc además consideran que la disposición “simplemente ‘anuncia’ que se aprobará una línea de ayudas en un plazo de 6 meses, pero ni concreta la cuantía, ni concreta cuándo se articularán”. Esto, para el sector, es a todas luces insuficiente. “Estamos en un momento crucial en el que la destrucción de empleo en el sector cerámico y la caída de la demanda y la producción es evidente. Las ayudas se necesitan con urgencia. Ya. No dentro de seis meses”, indica Breva.