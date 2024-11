Bertolín se suma a FCC y OHLA para la reconstrucción de las carreteras tras la DANA

La constructora valenciana Bertolín se ha convertido en uno de los grandes agentes de la reconstrucción de Valencia tras la DANA. Ya era un actor crítico al lograr en UTE con Acciona ganar el concurso de la ampliación de Puerto de Valencia y ahora ha sido llamado por todas las administraciones que han necesitado vía urgencia reconstruir las comunicaciones.

El Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente ha requerido los servicios de Bertolín vía contrato de urgencias para las vías N-330 y N-322 para diversas actuaciones en las zonas de Requena, Utiel y Sinarcas hasta el Rincón de Ademúz.

La consellería de Infraestructuras de Vicente Martínez Mus le ha confiado la reconstrucción de las pasarelas ciclo-peatonales de Torrent y Picassent así como actuaciones sobre el barranco de Chiva.

Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, también ha encargado obras a Bertolín. En este caso las actuaciones se centran en la reconstrucción de un puente en Aldaya y en la conservación de las carreteras en la zona de Alcira.

Los importes de estas obras no son conocidos ya que las propias características de los contratos de emergencias hacen que su coste no se conozca a priori. El objetivo de todas estas obras es devolver las comunicaciones al estado anterior a las lluvias del 29 de octubre. No se puede incorporar ninguna mejora técnica y los trabajos son de reparación para volver a poner al servicio de los ciudadanos las infraestructuras.

Como ya detalló el conseller Vicente Martínez Mus en referencia a las obras que el gobierno valenciano ha puesto en marcha, esta falta de presupuesto inicial se debe a que la urgencia implica la necesidad de que las constructuras se pongan a trabajar sobre el terreno y, una vez conocida la viabilidad de las infraestructuras (cuestión que puede evolucionar con el paso de los primeros días), se acometa la reparación más rápida y efectiva.

Dicho de otra forma, en las obras de emergecia se busca el reestablecimiento rápido de las comunicaciones y no el precio más barato, como ocurre con los concursos públicos. El control de precios en los contratos de emergencia se basa en tablas previas sobre la retribución por cada metro cúbico de hormigón utilizado, por poner un ejemplo, y la justificación se realiza en función de que cada una de las acciones realizadas por las constructoras son las que de manera más rápida pueden reestablecer las comunicaciones.

Por tanto, el factor crítico para iniciar la reconstrucción tras la DANA ha sido la disponibilidad de un potente tejido empresarial en la Comunidad Valenciana que, junto a las grandes empresas del IBEX como FCC u OHLA, han permitido que todas las administraciones con necesidades de actuaciones urgentes tuvieran personal cualificado en empresas con material adecuado para la rápida reconstrucción tras el desastre.

En este sentido, cabe recordar que en todas las ofertas que se presentaron para la ampliación norte del Puerto de Valencia, que es una de las obras más grandes que se van a realizar en España, tuvieron la presencia de una empresa valenciana. La adjudicación recayó finalmente en la UTE de Acciona, Jan de Nul y Grupo Bertolín con un presupuesto de más 600 millones de euros.