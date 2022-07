Caixabank y la CEV renuevan su colaboración para asesorar a empresas con los fondos Next Generation

Caixabank y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) han renovado este jueves el convenio de colaboración que mantienen para apoyar a las empresas y a los autónomos de la comunidad autónoma. A través del convenio, ofrecen información sobre el momento económico actual para ayudar a las empresas a reducir incertidumbres y asesoramiento para conseguir una financiación sostenible, contribuyendo a favorecer su acceso a los fondos Next Generation EU (Plan Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia), cuyas primeras convocatorias ya están en marcha.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, y el director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, han formalizado el nuevo acuerdo en la oficina All in One de la entidad financiera en Valencia.

Buscador de convocatorias y ayuda en la presentación de proyectos

La firma del presente convenio de colaboración supone la puesta en marcha de un plan de promoción y realización de actuaciones conjuntas en los ámbitos estratégicos y prioritarios del desarrollo socioeconómico de la Comunidad Valenciana, como son la elaboración, presentación y consecución del mayor número posible de proyectos empresariales en la región, en el marco del Plan de Recuperación para Europa. Para ello se realizarán jornadas de difusión e información sobre convocatorias de los fondos europeos Next Generation.

En este marco, la CEV ha creado el ‘Servicio de Apoyo a la Elaboración de Proyectos Empresariales’ para asesorar a las empresas en la elaboración de sus proyectos y en la presentación a las convocatorias. Por su parte, Caixabank ofrece un buscador de ayudas para facilitar a clientes y no clientes el acceso a estos fondos. Este buscador permite consultar las opciones existentes en función del beneficiario, sector económico del destinatario, tipo de ayuda, convocatoria y provincia.