Macro evento de la empresa valenciana en Madrid por el Corredor, que mete presión a Sánchez en su investidura

Los empresarios de la Comunidad Valenciana llevarán a cabo hoy una macro evento en Madrid que ni la investidura de Pedro Sánchez ha desplazado. El movimiento #QuieroCorredor desplaza a Madrid a 1.800 empresarios y directivos focalizados en empujar para que el corredor mediterráneo se convierta en una realidad marcándole a Pedro Sánchez la hoja de ruta a seguir.

El lobby de Juan Roig y Vicente Boluda (la asociación Valenciana de Empresarios, AVE) impulsa el séptimo acto empresarial por el Corredor Mediterráneo y el segundo chequeo semestral de 2023, que es el informe en el que se analiza el cumplimiento de las promesas políticas sobre la infraestructura ferroviaria que recorre el Mediterráneo y se señala los embudos que sufren sus obras.

Mientras se produce el debate de investidura y la votación del candidato Pedro Sánchez, por otro lado, las 17 comunidades autónomas estarán unidas por un objetivo común que beneficia a toda España, como es el Corredor Mediterráneo. Desde el lobby de Juan Roig y Vicente Boluda se incide en que estarán, además, los principales representantes de las patronales nacionales y autonómicas, así como la Junta Directiva y una gran mayoría de los asociados de AVE, y representantes del ámbito social, deportivo e institucional de nuestro país.

La organización apunta: «Uno de los principales objetivos que se persigue con el Movimiento #QuieroCorredor es trabajar para que, en las infraestructuras en general y en las ferroviarias en particular, se complete la actual España radial con una circular, que conecte mejor a los territorios y haga más competitivo y próspero nuestro país».

A lo que añade: «Apostar por el Mediterráneo es apostar por el conjunto del país, y conectar territorios contribuye a nuestra vertebración».

Volkswagen junto a Air Nostrum, Ouigo y Renfe

Para esta ocasión, la mesa que analizará la importancia de que las obras del Corredor Mediterráneo se cumplan en los plazos establecidos tanto en su uso para mercancías como para pasajeros contará por primera vez con la gigafactoría de Volkswagen de Sagunto. Javier Rivera, CFO de PowerCo Spain, compartira mesa con Carlos Bertomeu, presidente de Iryo y de Air Nostrum, Hélène Valenzuela, directora general de Ouigo España, y Raül Blanco, presidente de Renfe.

El acto dará comienzo con el discurso de apertura por parte del presidente de AVE y Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda, tras el que José Blanco (ex ministro de Fomento y CEO de Acento) y Pierre Giacometti (cofundador de No Com y ex asesor de Nicolas Sarkozy) protagonizarán una mesa de debate que permitirá a los asistentes conocer la situación actual desde una perspectiva europea.

Durante el acto, además de presentar los avances (o retrasos) en la ejecución de las obras del Corredor Mediterráneo con su Segundo Chequeo Semestral de 2023, se identificarán las actuaciones y compromisos del gobierno para que el Corredor Mediterráneo esté terminado. Para ello, contaremos con la presencia de David Lucas, secretario de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya que uno de los objetivos clave del Movimiento #QuieroCorredor, es hacer que los representantes públicos de nuestro país se comprometan con la infraestructura para que sea una realidad lo antes posible.

La última intervención del acto vendrá de la mano de Marian Rojas quien, como psiquiatra, analizará el papel de la sociedad civil en este proceso de reivindicación y el comportamiento colectivo ante este tipo de problemáticas.