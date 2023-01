Las esmalteras culpan a Pedro Sánchez de su ausencia coyuntural de la feria de cerámica de Valencia

Las empresas de fritas y esmaltes, proveedoras críticas de las azulejeras, han confirmado su ausencia coyuntural de la feria de la cerámica (Cevisama) que se celebrará en Feria Valencia dentro de un mes. La decisión, que viene tiempo fraguándose como informó Economía Digital hace mes y medio, tiene un claro culpable: Pedro Sánchez.

Desde la patronal de fritas y esmaltes (Anffecc) se apunta: «La decisión de acudir a Cevisama es un tema particular de las empresas, entendemos que dada la situación actual nuestros miembros hayan decidido no acudir este año«. Por tanto, las principales empresas del sector no estarán en Feria Valencia mientras abren claramente la puerta a su vuelta.

«Esperamos que esta ausencia sea solo para este año, lo cual significará que nuestras empresas se pueden encontrar en una mejor situación. Veremos la evolución del 2023 y confiemos en que este año la situación sea algo mejor y nuestras empresas vuelvan a un certamen tan importante para el sector».

Las causas de la renuncia son: «La pérdida de rentabilidad y de competitividad consecuencia de los costes energéticos y la ausencia de ayudas contundentes por parte del gobierno central ha hecho que nuestro sector este mermado, sumando a ello la caída de demanda en el último trimestre de 2022 y este principio de 2023».

De este modo, Anffecc deja fuera de los motivos de su ausencia coyuntural de Cevisama a Ximo Puig, al cual ha valorado el sector muy positivamente el sector en los últimos meses, y a Feria Valencia, que ha venido comunicando últimamente buenos augurios sobre el certamen del azulejo.

La ausencia de fritas y esmaltes tiene, de hecho, un factor diferencial con respecto a otras faltas que tendrá Cevisama. Por un lado, en su sector ligado a la cerámica pero con un proceso de comercialización completamente distinto. Los clientes de las esmalteras son las azulejeras mientras Cevisama busca la unión de exposición de cerámicas con compradores de cerámica.

Dicho de otro modo, las esmalteras han acudido históricamente a una feria que no era para ellas y cuya presencia era más simbólica de apoyo que para buscar clientes, ya que la mayoría se encuentran a muy pocos kilómetros dada la enorme concentración que tiene el conjunto del sector en Castellón.

Por otra parte, la confirmación de la salida de las esmalteras de Feria Valencia coincide con la apuesta de empresas de como Porcelanosa, Pamesa o Argenta de no exponer en Cevisama pero montar eventos propios paralelos a la concentración de clientes que propicia el recinto ferial.