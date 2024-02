Ford apuesta por Rumanía para los coches eléctricos pese al compromiso con Valencia

Ford apuesta por los coches de combustión, como anunció con la nueva Transit Connect diésel o con el Mustang de gasolina con los que intenta lograr ventas en Europa. Ayer volvió a presentar un modelo, el nuevo Puma (SUV del segmento B) que monta un propulsor de gasolina pero anunció que también habrá una versión 100% eléctrica. Puso fecha. Antes de acabar este año, la planta de Craiova (Rumanía) tendrá su coche eléctrico. Para Valencia no hay fecha.

El compromiso de Ford con su socio Koc Holding, con el que tienen la sociedad Ford Otostan que fabrica en Turquía y Rumanía, es firme con la electrificación mientras en Colonia no arranca la producción del Explorer y en Valencia no se instala la prometida plataforma GE-2, heredera del Mustang Mach-e y que ha sido asignada a Almussafes aunque sin concretar cuándo será una realidad. La producción eléctrica en las factorías que son 100% de Ford está paralizada.

Martin Sander, responsable de la electrificación de Ford en Europa, sacó ayer pecho del nuevo modelo de Ford, que se posiciona como el vehículo más pequeño de su gama, heredero del Fiesta sobre el que creció la planta de Almussafes. «Más de medio millón de clientes en Europa decidieron comprar nuestro crossover compacto en los últimos años y 2023 ha sido un año récord para Puma», sentencia Sander.

«Ahora la historia de este coche continúa con un estilo, un espacio, una conectividad y una tecnología aún mejores. Y a finales de este año revelaremos el Puma Gen E, ¡una versión totalmente eléctrica! Este es un coche del que todos estamos orgullosos en Ford Motor Company. Y sé que nuestro equipo de fabricación en Ford Otosan en Craiova está ansioso por construir tantos como sea posible», culminaba ayer Sander en un comentario en LinkedIn.

El ansia saciada de producción que Ford calmaba en Rumanía con su socio turco se anunció ayer horas antes de que la dirección de la planta de Almussafes desvelara sus planes tras la visita de los directivos europeos de Ford a la Comunidad Valenciana. El planteamiento de un ERTE, tal y como desveló Economía Digital, se ve limitado por la promesa de una visita en abril en la que se espera anuncios. Los planes para Almussafes siguen enormemente borrosos.

Leer más: Ford propone un ERTE de dos meses y medio para 750 trabajadores al día y UGT ofrece mes y medio

En clave industrial de Valencia y España, la confirmación de continuidad de las operaciones de Ford en otras fábricas de Europa sólo tiene el consuelo de conocer por donde piensa la marca americana que está el mercado europeo. El nuevo Puma tiene motor de un litro gasolina con tres potencias disponibles.

El motor EcoBoost Hybrid Powershift de 1.0 litros y 125 CV ofrece un consumo de combustible de 5,6-6,3 l/100 km y unas emisiones de 127-143 g/km de CO 2 según el protocolo WLTP, y la variante de 155 CV ofrece un consumo de combustible de 5,5-6,3 l/100 km y unas emisiones de 125-142 g/km de CO 2 . La versión más potente sube a 170 CV con un consumo de combustible de 6,0-6,5 l/100 km y unas emisiones de CO 2 de 135-146 g/km, explica Ford.

Dicho de otro modo, ninguno de esos propulsores está en la gama de lo que se produce en la planta de motores de Almussafes y el Puma es el primer escalón en tamaño de la gama eléctrica de Ford al que le sigue el Explorer que hará Colonia (Alemania) y que no tiene nada que ver con el modelo de mismo nombre en Estados Unidos ya que éste es ligeramente más pequeño que el Kuga. A partir de ahí, quedan las opciones de posibles modelos para Almussafes.

Lo que demuestran los tres últimos anuncios de Ford es que no existe el portazo al motor de combustión mientras se mantiene abierta la puerta a la electrificación y que en la gama de vehículos más pequeños (Puma) sí que se visualiza mercado. Los planes 100% eléctricos de Ford son a mitad de este año lanzar el Explorer en Alemania y a final del actual 2024 hacer lo mismo con el Puma en Rumanía.

Para Valencia, lo previsto en las próximas semanas es dar a conocer públicamente el restyling del Kuga, un paso que comercialmente supone el arranque de un plan de ventas que se espera relanzar con el lavado de cara al vehículo pero que industrialmente es una línea crítica porque marca el inicio del final del modelo. En ese punto, no tener sustituto eleva todas las alarmas a nivel de producción. En Almussafes, la constatación definitiva de la falta de modelos se producirá el 17 de abril cuando la Transit Connect ponga fin a su producción.