Willyrex y otros youtubers apuestan por Inversiva, la startup de Juan Roig que restaura viviendas

La empresa valenciana Inversiva, lanzada en 2022 por los castellonenses Juanlu Cruz y David García, pretende cambiar el mercado inmobiliario a través de un modelo que se centra en la rehabilitación de viviendas para hacerlas habitables nuevamente. Por su modelo de negocio, que permite comprar una vivienda para alquilar sin moverse del sofá, la compañía ha atraído la atención de figuras como Juan Roig, presidente de Mercadona, o algunos de los creadores de contenido más famosos de España, como Willyrex y sus compañeros del podcast Spicy4tuna, quienes han apostado por la empresa inmobiliaria como socios.

Inversiva (antes Quickin) nació con el objetivo de ofrecer una solución a uno de los problemas más grandes que enfrenta España: el acceso a una vivienda. Según Juanlu Cruz, Co-CEO y fundador, «el problema no es que no haya viviendas, sino que no hay viviendas habitables«. Muchas propiedades en el mercado requieren costosas reformas que la mayoría de la población no se puede permitir, por lo que Inversiva se encarga de encontrar, reformar y sacar al mercado viviendas en condiciones habitables, ya sea para venta, alquiler o alquiler con opción a compra.

Cruz ha destacado que muchas viviendas antiguas, especialmente las construidas en los años 50 y 60, necesitan reformas que oscilan entre 40.000 y 50.000 euros, lo que supone, especialmente, un gran obstáculo para los jóvenes. «¿Qué chaval de 21 años cuando acaba la carrera tiene 75.000 euros para la entrada, impuestos y toda la reforma?», ha cuestionado.

Primeros auxilios a un mercado en crisis

Además, el parque de vivienda español se está envejeciendo, con 11 millones de casas que tienen más de cuarenta años, según Idealista. A esta cuestión, Cruz y su equipo quiere apostar por el aprovechamiento, ya que estas viviendas suelen ser de tamaño grande y caras, así que ellos abogan por dividirlas y tener un precio más asequible para facilitar el derecho a compra.

Según datos mencionados por el CEO de Inversiva, en la actualidad solo el 30% de los jóvenes menores de 35 años son propietarios, en contraste con el 70% de hace algunas décadas.

Para abordar esta problemática, Inversiva ha lanzado recientemente una marca llamada Wanna Prop, que permite a los jóvenes acceder a una vivienda con una entrada de solo 14.900 euros y un alquiler mensual. El 50% de lo pagado en concepto de alquiler se destina a la compra de la vivienda, lo que permite a los inquilinos adquirir el 20% de la propiedad en cinco años y luego solicitar una hipoteca para convertirse en propietarios.

Cruz ha asegurado que este modelo ha sido muy bien recibido. En lugar de los habituales 70.000 euros, pueden acceder a una vivienda por una fracción del coste inicial, permitiendo una mayor accesibilidad al mercado inmobiliario.

Respaldo de dinero y de imagen

Gracias a las propuestas disruptivas que ofrece Inversiva, ha captado la atención de importantes inversores. Es el caso del brazo inversor de Juan Roig, Angels, cerrando una ronda de inversión superior al medio millón de euros y, en el reciente celebrado Investors’ Day, han pedido otra ronda de tres millones.

Por otra parte, también ha anunciado que el creador de contenido Willyrex y otros emprendedores del podcast Spicy4tuna han puesto dinero y, sobre todo, visibilidad. «Ellos son socios y han invertido en nosotros porque creen en nuestra misión. Además, nos dan visibilidad con lo bien que les está yendo el podcast», explica Cruz.

Para los dos fundadores, la inversión no solo se trata de obtener rendimientos económicos, sino también de contribuir a una causa social. «Nuestros inversores están muy concienciados con el problema de la vivienda. No buscan una rentabilidad desmesurada, sino ayudar a esas primeras familias o a jóvenes con poco dinero a tener una oportunidad que el mercado no les está dando», ha contado Cruz.

Objetivos ambiciosos con un crecimiento acelerado

Desde su lanzamiento en septiembre de 2022, Inversiva ha mantenido un ritmo de crecimiento acelerado, propio de una empresa emergente. En su primer año, la empresa facturó 380.000 euros y sacó 40 viviendas al mercado. Para finales de este año, Inversiva espera haber facturado más de 7 millones de euros -más de un 1.000% de crecimiento- y haber reformado 300 viviendas, con el objetivo de duplicar estas cifras anualmente.

Según ha indicado Cruz, el éxito de la empresa radica en su capacidad para ofrecer un servicio integral a sus inversores. «Nosotros nos encargamos de todo. Buscamos el inmueble, lo reformamos y luego lo gestionamos, ya sea para alquiler o venta», asegura Cruz. Lo que también sorprendre es la capacidad de su equipo, que ya supera las cincuenta personas con la oficina central situada en Valencia.

El perfil del inversor que opta por Inversiva son particulares con ahorros, como funcionarios, abogados o médicos, que buscan una inversión pasiva pero con impacto social. Con una rentabilidad anual del 7% en la mayoría de sus productos, está muy contento de la confianza que depositan sus inversores, porque sus estudios han demostrado que la mayoría no había invertido en el sector de la vivienda antes de conocerlos: «Es una apuesta clara por lo que todos queremos, que esta crisis se acabe».

Más facilidades que la obra nueva

A diferencia de la construcción nueva, Cruz señala que la reforma de viviendas tiene menos barreras administrativas, lo que permite a la compañía actuar de manera más rápida y eficiente. Por ejemplo, ha detallado que solo tardan dos horas en completar una compra superior a los 40.000 euros.

Preguntado por las razones de no haberse lanzado a la inmobiliaria tradicional, ha afirmado que ahora se ha vuelto un negocio muy inestable por la incertidumbre de la demanda y la poca mano de obra. En cambio, el modelo por el que han optado permite obtener unas rentas mensuales constantes y seguros que les dan tranquilidad a ellos y a sus inversores.

Además, Inversiva se enfoca en grandes ciudades y áreas donde existe una alta demanda de viviendas, como Valencia, Alicante y Málaga. «Hay 3 millones de viviendas vacías en España, pero solo el 9,5% está en ciudades con alta demanda. Nosotros nos centramos en esas zonas donde más gente necesita una solución habitacional», afirma Cruz.

En cuanto al futuro, Inversiva planea seguir duplicando sus cifras de viviendas cada año, con el objetivo de contribuir a la reducción del déficit de viviendas en España. «Cada año se crean 200.000 hogares, pero solo se construyen 100.000 viviendas. Nuestra misión es ayudar a cerrar esa brecha», concluye Cruz.

Con el respaldo de figuras empresariales como el presidente de Mercadona o la imagen que le confiere Willyrex, Inversiva se quiere posicionar como un actor clave en la rehabilitación de viviendas en España, ofreciendo soluciones habitacionales accesibles para los jóvenes y otros sectores de la sociedad que enfrentan dificultades para acceder a la vivienda.