Iryo quiere ser el operador premium en la explosión de viajeros AVE 

El viaje inaugural de Iryo en la red de alta velocidad ferroviaria tuvo dos versiones. Air Nostrum, Trenitalia y Glovalvia (los socios de Iryo) anunciaron una propuesta basada en la calidad mientras la embajada italiana, la ministra de Transportes y el presidente de la Generalitat Valenciana (los políticos presentes en el acto) se focalizaron en la bajada de precio. La llegada del tercer operador del AVE cambia el mercado ferroviario, que se espera que crezca notablemente. Lo que todos dan por hecho es que con la liberalización habrá muchos más viajes en alta velocidad ferroviaria.

Carlos Bertomeu, presidente de Iryo y de Air Nostrum, aseguró que quieren competir en “experiencia de viaje, puntualidad y regularidad, que esté todo conectado y atención a bordo”. Luigi Corradi, de Trenitalia, añadía una apuesta por la «sostenibiidad» mientras Javier Pérez Fortea, de Globalia, incidía en que los clientes de Iryo tendrán «un servicio mejor«. En resumen, lo que en un marco estratégico se identifica por una apuesta por la calidad.

Mientras tanto, el embajador italiano (que no pudo estar presente y dejó una carta que se leyó en el inauguración) incidió en que la llegada de la alianza italiano-española a la alta velocidad en España supondrá un “abaratamiento de los precios”. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, aseguró que “se ha democratizado el AVE”. Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, también se refirió a la «democratización” que supone la llegada del tercer operador de la alta velocidad ferroviaria. Es decir, los tres se centraron en el precio.

La competencia provocará una bajada de precios, que según Carlos Bertomeu, se alargará hasta el 20% de media en trayectos como el Madrid-Barcelona. Pero el foco de Iryo no está ahí. El operador de ‘low cost’ de Renfe y Ouigo tienen los “bajos precios” como reclamo. El posicionamiento de Iryo, por el contrario, es buscar aquellos clientes que apuesten por una mejor experiencia de viaje.

Los principales argumentos son el hecho de que han invertido 800 millones en trenes hechos ‘ad hoc’ para ellos (los de Iryo son los más rápidos de Europa) y que complementan su oferta con un servicio de comida. Además, hay un análisis estratégico sobre los tipos de clientes que tendrá la alta velocidad. Bertomeu adviritió ayer que lleva tres planes de negocio de la compañía que han ido cambiando por el Covid y la guerra de Ucrania. “Los datos de viajeros son más altos que los prevíamos hace cuatro meses”, apuntaba ayer.

Esto implica que el volumen de la alta velocidad, hoy en día, experimenta crecimiento. En una “tarta” creciente, Iryo no se va a focalizar en la gama de entrada. Preguntado por su estrategia de precios, Bertomeu explicó: «Habrá precios para el cliente esporádico que busca el precio y no la hora, habrá para el clientes de negocio, para turistas nacionales, que están fortísimos, para turistas europeos porque el proyecto tiene una clara vocación de interconectar y un segmento que está por descubrir que es el turista transoceánico, que en este país no para de crecer”.

Esta vocación de atender aquellos que opten por sillones más anchos, 5G o atenciones impropias del ‘low cost’ no choca con la realidad de que una mayor competencia en el AVE supondrá bajada de precios y que el contexto internacional eleva los costes vía la energía.

Sobre el coste de la electricidad, Carlos Bertomeu ha indicado que como presidente de la asociación operadores de alta velocidad española: “El precio de la energía es un factor diferencial que está pegando a todas las compañías en igual medida«. En el marco de la descarbonización, el presidente de Iryo y Air Nostrum indicó: «Para quitarle cuota al coche, deberíamos tener un precio de la energía que no se parezca en nada al que tenemos ahora».

En el mismo sentido de ahorro de costes, Bertomeu incidió en la rebaja de las tasas: «Uno de los trabajos a corto plazo es convencer a Adif y al ministerio que la experiencia italiana puede ser trasladable. La bajada de las tasas supone un mayor ingreso para el propietario de la infraestructura porque aumenta mucho el número de viajeros y eso provoca un círculo virtuoso de precios bajos y competitivos».

Alianza entre España e Italia con sede en Valencia

Iryo es el primer operador privado de alta velocidad participado mayoritariamente por empresas españolas, en concreto por Air Nostrum y Globalvia, así como por la empresa pública italiana Trenitalia.

Una de las fortalezas de Iryo, precisamente, es que supone una alianza Italanohispana en la que el operador italiano aporta su gran experiencia en sector del ferrocarril mientras Air Nostrum es una gran conocedor del mercado español. Y dentro de esta alianza, Valencia juega un papel prioritario. Lo es por decisión de Carlos Bertomeu, lo que se traduce, de inicio, en que la sede social de la compañía se sitúe en Valencia y que un hito tan relevante para un operador como es su primer viaje tenga como destino la ciudad de Valencia.

La compañía iniciará sus operaciones comerciales este viernes 25 de noviembre entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, y el 16 de diciembre, pondrá en marcha la ruta entre Madrid, Valencia y Cuenca. Ya en 2023, el 31 de marzo, se pondrán en marcha las conexiones con Sevilla, Málaga, Antequera y Córdoba y, finalmente, el 2 de junio, llegará a Alicante y Albacete.