L’IVF busca gestores per un fons de 51 milions d’euros que invertirà en empreses valencianes

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat este dijous la convocatòria de manifestació d’interés per a la selecció dels intermediaris financers que participaran juntament amb l’Institut Valencià de Finances (IVF) en la gestió del nou instrument ‘Capital de risc per al creixement sostenible’, que podrà superar una quantia de 51 milions d’euros per invertir en l’empresariat valencià.

Este nou instrument financer, previst en el Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027 i gestionat per l’IVF, disposarà de 25,4 milions d’euros de pressupost europeu, als quals cal sumar un import equivalent aportat per inversors privats, amb la qual cosa el volum total d’inversió empresarial induïda per a la Comunitat Valenciana podrà superar els 51 milions d’euros.

El director general de l’Institut Valencià de Finances (IVF), Enrique Montes, ha destacat que a través d’un procediment completament obert i transparent “seleccionarem les entitats que col·laboraran amb l’IVF com a gestors d’estos recursos. La nostra previsió és seleccionar entre cinc i huit gestores, amb compromisos d’inversió d’entre dos i cinc milions per fons”.

Microempreses i pimes innovadores seràn les beneficiaries

Estes entitats seran les encarregades de la identificació, selecció i estudi dels projectes que rebran el finançament atorgat a través d’este instrument de capital de risc dotat amb recursos del FEDER 2021-2027.

Els beneficiaris finals d’estes operacions de finançament seran microempreses i pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana, que presenten projectes innovadors amb alt potencial de creixement i d’internacionalització per a augmentar la competitivitat, o desenrotllar nous mercats, productes o servicis.

“En concret, a través d’este instrument financer es prioritzaran projectes innovadors amb alt potencial de creixement i internacionalització o els que ajuden a aprofundir la col·laboració entre els centres de desenrotllament d’I+D+i i les universitats amb el món empresarial, i d’esta manera es fomente la transferència de coneixement”, ha afirmat el director general.

Prioritat als projectes «sostenibles»

“D’altra banda, també es donarà prioritat a projectes que desenrotllen sistemes d’eficiència energètica i amb criteris de sostenibilitat, i a empreses de recent creació que requerisquen capital per a desenrotllar projectes empresarials de base innovadora”, ha continuat.

Les gestores interessades a actuar com a intermediaris financers per a la gestió d’estos recursos podran presentar les seues ofertes fins al 30 de setembre de 2024.

“Amb este nou fons de capital de risc completem el portafolis d’instruments financers que executa l’IVF amb recursos procedents del Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027: un total de 43,5 milions d’euros provinents d’Europa que generaran al llarg del període de programació una inversió total de més de 94 milions en empreses de la Comunitat Valenciana”, ha conclòs el director general.