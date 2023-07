La Cámara reclama un consejero delegado en Feria Valencia con sensibilidad empresarial

La Cámara de Comercio de Valencia reclama que exista un consejero delegado en Feria Valencia para garantizar que en la cúpula directiva del recinto ferial existe una sensibilidad empresarial que guíe las actuaciones de la institución. La petición se fundamenta en que el diseño de Compromís de la nueva sociedad permite una gestión sin empresarios en la toma de decisiones y se quiere garantizar un protagonismo activo de los sectores industriales y expositores de Feria Valencia.

Tal y como están diseñados los estatutos, los representantes políticos podrían tomar todas las decisiones de Feria Valencia al margen de los empresarios, una cuestión que, tal y como recuerdan desde la Cámara de Comercio, no ocurre en Fira Barcelona.

En el histórico de Feria Valencia, los empresarios siempre han tenido un papel destacado. El empresario del textil Alberto Catalá presidió Feria Valencia durante 14 años mientras que José Vicente González, el que fuera presidente de la CEV provincial y, posteriormente, de la extinta patronal autonómica Cierval, fue presidente del recinto ferial desde 2013 y durante la primera legislatura del Botànic.

Este puesto no tenía funciones ejecutivas pero si un alto componente de representatividad. Bajo la presidencia, había un puesto de director general, que fue para Enrique Soto, que salió de la cantera de la CEV hasta que se fue al perímetro de Juan Roig, presidente de Mercadona, en la Fundación Lab.

El diseño que marcan los estatutos impide que un empresario tenga la presidencia no ejecutiva al estilo del pasado. «Es un puesto muy deseado porque te permite mantener tu actividad privada pero te da un presencia muy imporante. No quiero volver a la política pero si existiera esa posibilidad sería muy interesante. Desgraciadamente, no existe porque Compromís la eliminó», dice un exconseller del PP que ha formado parte de alguna de las quinielas que se han comentado desde que el PP ganara las elecciones autonómicas del 28 de mayo y que le gustaría que se repusiera esa fórmula de la presidencia no ejecutiva sin que corresponda a un cargo público.

Esta opción, con los actuales estatutos, es imposible ya que la presidencia de Feria Valencia recae en la conselleria con competencias en ferias, que en el caso del nuevo ejecutivo de Carlos Mazón es para Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Bajo de ella, estará el director general y los estatutos permitirían la creación de un puesto de consejero delegado.

El artículo 11 de los estatutos dice: «El Consejo de Administración podrá conferir los apoderamientos que estime convenientes, designar Consejeros Delegados o Consejeras Delegadas o una Comisión Ejecutiva compuesta por tres o más miembros, y delegar en cualquier de ellos facultades, conforme a lo establecido en los artículos 249 y 249 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital».

Las funciones del consejero delegado, pese al nombre del cargo, podrían ser hasta irrelevantes en el plano ejecutivo y supondrían un nivel de implicación mucho menor implicación que la tendrá el director general, que se ocupará a la gestión de Feria Valencia a tiempo completo. Por tanto, este puesto de consejero delegado tendría unas funciones muy similares a las que tuvieron los anteriores presidentes (Alberto Catalá o José Vicente González). El cargo de consejero delegado de Feria Valencia sería, por tanto, complementario al del director general, sobre el que la patronal CEV ya presionó a Carlos Mazón para que acelerara su nombramiento.

Alejandro Bermejo, presidente de Fevama y propuesto por Cámara de Comercio como consejero delegado de Feria Valencia, afirma: «Nuestra opinión desde Cámara Valencia es que estamos totalmente alineados con lo que opina la CEV. Es urgente que haya un nuevo director general y un nuevo organigrama en Feria Valencia, puesto que tenemos certámenes muy importantes a la vuelta de vacaciones como es, por ejemplo, el de Hábitat pero seguimos pensando que es muy necesario la figura empresarial dentro de ese organigrama».

Bermejo incide en que la persona que esté al lado de ese director general «sería bueno que fuera de promoción interna, y que esa persona que esté al lado, llamándolo consejero delegado o con la denominación que tenga, sea una persona que venga del sector privado, del sector empresarial, conocedora de ferias, que se juege su sector mucho en ferias y que, sobre todo, sea una persona que expone en Feria Valencia».

El objetivo de esta figura que proponen desde Cámara Valencia, tal y como explica Alejandro Bermejo, es que esta figura «traslade todas las inquietudes y necesidades que tiene el mundo empresarial y, en concreto, el que participa en ferias«.

Respecto al resto de la configuración del consejo de administración de Feria Valencia, desde Cámara Valencia muestran un firme apoyo a la presencia del Colegio de Agentes Comerciales de Valencia ya que, además de ser los fundadores de Feria Valencia, suponen una pieza clave en las operaciones comerciales que se realizan en los certámenes que se celebran en el recinto ferial.