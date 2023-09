Nuria Montes: «Marina d’Or va a resurgir con más fuerza el próximo verano»

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha asegurado que Marina d’Or volverá a abrir sus puertas y que su vuelta será tras una importante inversión que permitirá la captación de turismo extranjero en Castellón. Ha situado el próximo verano como fecha de la nueva reapertura del complejo que el grupo Fuertes compró al fondo Farallon para que sea gestionadoo por la veterana cadena hotelera Magic Costa Blanca. El cierre anticipado el pasado domingo fue desvelado en exclusiva por Economía Digital.

«Lo que va a pasar es que Marina d’Or va a resurgir con más fuerza, mejor producto y capacidad de internacionalización y de atraer mercado internacional, que es el gran reto del turismo de Castellón, a partir del próximo verano. Seguramente llevará aparejado una importante inversión de mejora de sus instalaciones. El cierre anticipado asegura un futuro prometedor», ha dicho Montes durante la inaguración de la feria Hábitat Valencia, que ha llenado los hoteles de la ciudad durante esta semana.

La máxima responsable en materia turística ha matizado que «Marina d’Or está en un proceso de reestructuración con quizá cambio de propiedad que aún no nos han comunicado como avanza el proyecto pero seguramente tiene mucho que ver en esta decisión (la del cierre anticipado de Marina d’Or)». Fuentes del sector explican a este periódico que la operación de compra de Marina d’Or está aún pendiente de autorización por Competencia, un trámite habitual, pero que hasta que no se produzca no se puede legalmente hablar de una propiedad cuya compra no tiene el beneplácito de la comisión de Competencia.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha manifestado en esta línea al decir: «La industria turística goza de mucha salud en la Comunidad Valenciana y les deseo que las decisiones que están tomando sean muy buenas para la oferta de la costa de Azahar y de Castellón y aquí estamos para apoyarlos».

Reclamaciones en Marina d’Or

Mientras se produce el desembarco de los nuevos gestores de Marina d’Or, la Organización de Consumidores y Usuarios ha aconsejado reclamar todos los gastos y perjuicios ocasionados a los usuarios por el cierre repentino del complejo turístico Marina d’Or, que comunicó mediante teléfono o correo electrónico las cancelaciones de las reservas y la devolución del importe de las mismas, tal y como desveló este periódico que se había producido.

La organización considera que aunque la empresa ha comunicado que devolverá el importe de las reservas, también «debe reembolsar los gastos asociados a servicios adicionales cuya razón deja de existir como es el transporte» ya que el cierre, a su juicio, es «injustificado» y ha generado perjuicios». También aconseja guardar todo tipo de comprobantes de reservas y pagos relacionados con las vacaciones previstas en el complejo para poder justificar la reclamación.