Nuria Montes: «Hay que medir el récord en volumen de negocio y empleo, no en número de turistas»

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha pedido medir el éxito que va a cosechar este verano el turismo por el negocio y el empleo que se va a generar y no por batir récord en el número de turistas que llegan a la Comunidad Valenciana. Montes, durante la jornada organizada por Economía Digital, con el patrocinio de la conselleria de Industria y RH Hoteles, ha asegurado: «Hay que medir el récord en volumen de negocio y empleo, no en número de turistas».

Con el objetivo de definir el modelo turístico de Castellón, Montes ha iniciado la apertura de la jornada identificando a la provincia como «la más industrial de las tres de la Comunidad Valenciana y la menos turística» mientras ha incidido en que se encuentra en una «situación crucial» para su definición como destino turístico ya que el turismo está escalando «posiciones en prioridad de gasto»

Tras dejar claro que «el foco del problema de la vivienda no se puede centrar en el turismo aunque la población así lo percibe», ha pedido abandonar el discurso de turismofobia restando importancia a conseguir récord de visitantes para centrarse en «el volumen de negocio, el empleo y la riqueza generada».

«Nos fijaremos en los datos de producción económica, de generación de puestos de trabajo y de efecto tractor en el resto de la economía de la provincia de Castellón», ha dicho Montes, que ha incidido en que «la actividad turística tiene que ser gestionada desde el punto de vista de la responsabilidad. Hemos visto como hay conatos de incendios de turismofobia en otros lugares de España y nosotros necesitamos poner toda la carne en el asador para que esto no ocurra en la Comunidad Valenciana».

Economía Digital, el cauce para que las empresas puedan debatir

La recepción de la jornada, celebrada en el hotel RH Silene del grao de Castellón donde se han juntado los principales hoteleros y agentes del sector turístico, ha sido realizada por Juan García, editor del Grupo Economía Digital, que ha remarcado el objetivo de este medio de comunicación: «Queremos ser el cauce donde las empresas puedan debatir y actuar de altavoz de los empresarios».

En la jornada organizada por Economía Digital con el apoyo de la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y de RH Hoteles, ha estado Salvador Navarro, presidente de la CEV, Fede Fuster, presidente de Hosbec, así como empresarios y directivos de la compañías RH Hoteles (Pablo Hernández), ZT Hoteles (Javier Gallego), Booking (Agustín Álvarez), On the Beach (Natalia Escuredo), Intu Sports (Iker Llanos) y Justo Vellón (Aeropuerto de Castellón) además de Enrique Montes, director del IVF.

La clausura del acto ha sido realizada por el alcalde de Peñíscola y diputado de turismo de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez, que ha defendido su gestión frente a las críticas que hoteleros y touroperadores han puesto sobre la mesa en el diagnóstico del turismo de Castellón. «Claro que hay dos palacios de Congresos que no funcionan y nosotros estamos dando oportunidades desde el Patronato Provincial», ha dicho sobre la falta de turismo MICE para desestacionalizar el turismo.

«Si yo pongo 200.000 euros para iluminar el castillo en Navidades, hay muchos que no lo ven suficiente para abrir sus negocios. RH Hoteles sí», ha dicho en la misma línea sobre la desestacionalización del turismo, mientras que sobre las autocaravanas ha opinado: «A mí tampoco me gustan los descampados para las autocaravanas si no hay una regulación». También ha apuntado: «Yo nunca he hecho promoción para atraer cruceros».