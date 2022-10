Ouigo plantará cara a Renfe duplicando el número de plazas de Madrid a Valencia 

Ouigo aterriza este viernes en Valencia. El tren de bajo coste hará diez trayectos al día, cinco de ida y cinco de vuelta desde Madrid, y en total ofrecerá 35.630 plazas a la semana. Sin embargo, la compañía francesa ya ha anunciado que duplicará la capacidad de sus trenes si la demanda es buena y el mercado responde bien.

Si esto ocurre, ya en Navidad podrían ofrecer 1018 plazas por cada tren en lugar de las 509 actuales, para ello unirán dos máquinas. De esta manera, Ouigo ofertaría cada semana más de 71.000 plazas, lo que supone un auténtico desafió para Renfe, hasta la fecha su único competidor.

Renfe anunció esta semana que, a partir de este viernes, día en el que Ouigo se estrena en Valencia, reforzará el número de plazas de Avlo (su tren low cost) en el servicio entre Valencia y Madrid durante dos meses, hasta que finalice el puente de diciembre.

Actualmente, Avlo cuenta con seis circulaciones diarias, tres por sentido, y una oferta de 2.154 plazas al día. Es decir, unas 15.000 a la semana. Pero desde octubre y hasta el 10 de diciembre, ofrecerá 45.000 plazas más. Ouigo tomará el relevo solo una semana después, cuando empiece la Navidad, ofertando casi un 60% más de plazas que la empresa española.

La francesa advierte además que seguirá vendiendo billetes “a precios muy bajos”, así lo dijo la directora de Ouigo España, Helene Valenzuela, este jueves ante los medios. Toda una declaración de intenciones frente a Renfe, que también esta semana anunció que bajaba los precios de Avlo a 7 euros, solo unos días después de que Ouigo lanzara los primeros billetes a Valencia a 9 euros.

El careo entre los dos operadores ferroviarios podría acabar el próximo 25 de noviembre, cuando irrumpa en el mercado un tercero, Iryo, que se estrenará en la alta velocidad el mes que viene con la línea Madrid-Barcelona. Después seguirá los pasos de Ouigo y llegará a Valencia desde la capital española, en diciembre.

Ouigo sale de Chamartín, no de Atocha

El nuevo tren de Ouigo que une Madrid con Valencia sale de la estación de Chamartín porque no hay más capacidad en Atocha, desde donde sale el tren de Renfe. Preguntada por si esto puede suponer un inconveniente para el pasajero y por tanto, una ventaja para el principal competidor, la directora de Ouigo España aseguraba que no porque Chamartín, es la estación del futuro.

“Pese a la polémica por la estación, estamos encantados. Chamartín es la estación del futuro en Madrid y no solo por la reforma de la propia estación, también por su entorno, donde se está llevando a cabo la construcción de Madrid Nuevo Norte, el proyecto urbanístico más grande de Europa”.

Sin embargo, Valenzuela reconocía que hay desafíos. El primero de ellos, acostumbrar a los valencianos y madrileños a viajar desde Chamartín, donde serán el único operador hasta la llegada de Iryio.

Por otra parte, la directiva también adelantó que los planes de la compañía pasan por llegar a acuerdos con navieras, como ferris o cruceros, para transportar a pasajeros desde Madrid cuyo destino final sea viajar en barco en Valencia. “Aún no estamos en ello, pero llegará”.

También anunció que sus billetes de tren podrán adquirirse en 6.000 puntos de venta, principalmente agencias de viaje, en solo unas semanas. Actualmente, se debe acudir a la página web de la empresa, pero en adelante estarán disponible en otros muchos canales.

Ouigo llegará a Alicante en 2023

Ouigo prevé estrenar la línea Madrid-Alicante en el primer semestre de 2023, pero no se atreve a dar una fecha concreta. De esta manera, evita lo sucedido en Valencia, donde tuvieron que cambiar la fecha de llegada varias veces.

Los planes iniciales eran que Ouigo se estrenara en Valencia primavera, para las fallas, pero tras varios retrasos, el nuevo servicio no ha empezado hasta este mes de octubre, siete meses después. Valenzuela aseguraba que si por ellos fuera estarían en Alicante “lo antes posible” porque a la empresa le interesa que sus trenes se llenen cuanto antes.

Alicante contará con cuatro trayectos al día

Pero no depende de Ouigo, la compañía ya ha presentado todos los papeles que necesita ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para la homologación de material y está a la espera de que se examine el expediente, no haya problemas técnicos y se apruebe, lo que podría alargarse durante varios meses. “Por eso no podemos dar una fecha concreta”.

Alicante contará con cuatro trayectos al día, dos idas y dos vueltas desde Madrid. El ampliar el número de viajes o no, dependerá de la demanda, como en Valencia. Pues el año que viene ya serán tres operadores en el mercado.