«Ahora se valora que las startups tengan resultados y no solo futuro»

Ingeniero en Organización Industrial por la Universitat Politècnica de València (UPV), con postgrados en IE Business School y MIT Massachusetts Institute of Technology, Nacho Mas es un emprendedor especializado en innovación abierta y transformación digital que además lidera Startup Valencia.

Esta entidad privada y sin ánimo de lucro fue fundada en 2017 como Asociación Valenciana de Startups para representar a este tipo de nuevas empresas en el ámbito valenciano y ser el referente del ecosistema de empresas innovadoras y tecnológicas que impulse la transformación y competitividad de la economía.

En plena preparación del gran evento valenciano del ecosistema startup, VDS, Mas explica a Economía Digital el estado de la Ley de startups tras más de año y medio desde su aprobación, las nuevas exigencias que priman ahora en las rondas de financiación o el cambio de gobierno a nivel autonómico y local, entre otros temas.

¿En qué va a consistir el VDS que se celebra en octubre? ¿Por qué es interesante y para quién?

El evento de octubre es ya la séptima edición del Valencia Digital Summit (VDS). Reúne alrededor del evento a los emprendedores más disruptivos, no solo el panorama nacional, sino también internacional. El claim de este año habla de abrazar la evolución, de invertir en los líderes del mañana.

Es un punto de conexión en el cual alrededor de estos líderes del mañana, de estos emprendedores innovadores, se juntan una serie de actores distintos y complementarios del ecosistema, como puedan ser universidades y todo el talento que proviene de ellas; los inversores y fondos de capital riesgo, business angels, la parte también vinculada a las empresas, corporaciones y, por otro lado, las administraciones públicas, medios de comunicación, gente del mundo del marketing…

Con todo esto se conforma esa atmósfera que permite que en el período de 2-3 días puedas tener una agenda de contactos y de relaciones que igual por otra parte te costaría casi como meses desarrollar y de concretar. Nuestro evento lo diseñamos para que esté enfocado para hacer negocio.

¿Cuál es la radiografía del momento actual del ecosistema emprendedor en Valencia? ¿En qué punto se encuentra después de la fuerte efervescencia inicial?

El ecosistema de la Comunidad Valenciana es el que más que crece año tras año y ahora mismo contamos con más de 1.300 startups, lo cual nos destaca como como tercer ecosistema detrás de Madrid y Barcelona en número de startups. También estamos destacados en el número de inversiones y quizás también en un aspecto que destaquemos mucho es en el número de los proyectos también vinculados a aceleración y programas corporativos.

Tenemos el programa obviamente de Lanzadera, pero es que también tenemos Insomnia, GoHub, el programa del Puerto de Valencia Opentop, esta es la ciudad donde nació Demium, Plug and Play, que tuvo en Valencia su primera sede fuera de Silicon Valley y que ahora tiene aquí su headquarter para todo EMEA… Siempre hemos sido considerados la ciudad de las aceleradoras, aunque ahora muchas de ellas se han convertido en fondos de inversión.

Pero al final la atracción en Valencia la siguen teniendo y muchas de las corporaciones del panorama nacional que desarrollan proyectos de innovación abierta se están fijando en Valencia. Tenemos una presencia muy activa del Banco Sabadell, del Banco Santander, de Caixabank, del grupo Red Eléctrica, de Wayra de Telefónica… Iniciativas que saben que Valencia es una tierra de emprendedores y que ya tienen muy desarrollado el eje Madrid-Barcelona y encuentran en Valencia ese primer otro lugar donde poder descubrir proyectos que estén fuera de su radar.

Te tengo que preguntar por uno que no has nombrado. ¿Qué ha ocurrido con The Terminal y por qué abandonasteis el proyecto?

Es un proyecto que hemos impulsado desde desde sus inicios y al que ahora que le deseamos el mejor o el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en la cual ya no estamos con un grado de involucración y liderazgo como habíamos tenido hasta ahora. Es un proyecto que se va a desarrollar en Valencia y a las startups les interesa que sea un éxito y un referente internacional, tal y como se diseñó en su día.

¿Pero cuál ha sido el problema o el motivo de desacuerdo?

Lo diseñamos y lo lideramos nosotros desde 2017 hasta 2024. Lo hemos dirigido nosotros, lo hemos liderado y lo hemos impulsado nosotros con muchos apoyos y finalmente, a la hora de ponerlo en marcha, entre los inversores del proyecto y la asociación no hemos alcanzado el acuerdo para continuar nuestra relación y no y no continuamos como gestores.

¿Pero la discrepancia viene por el método, por la línea de negocio que se pretendía seguir…?

No es el primer caso ni el último en el que los inversores y los fundadores de un proyecto tienen discrepancias. Son discrepancias internas entre fundadores e inversores en torno a la estrategia que se debería seguir para desarrollar el proyecto como un hub tecnológico. Hemos tenido desde el principio unas propuestas para desarrollar este hub tecnológico con un posicionamiento internacional y ahora con los inversores no hemos llegado a un punto de encuentro porque ellos piensan que hay otra estrategia para ese edificio.

Hemos visto casos recientes de proyectos emprendedores valencianos, como puede ser el caso de Jeff, el de Designable, la situación un poco complicada que vive Zeleros… ¿Es un problema de modelo de crecimiento, es un problema de modelo de financiación, hay algo general o simplemente son casos aislados?

Son síntoma de la madurez del ecosistema. Cuantas más empresas valencianas les vaya mal será señal de que hay más empresas a las que les está yendo bien. Es una cuestión de tamaño y de escala. Entonces, cuantas más startups tengamos con más ambición y con más necesidad y con más ganas de crecer y comerse el mundo y por la propia ley de supervivencia, más startups habrá que fracasen.

«La alegría de los venture capital ya no es tal»

Nosotros no estigmatizamos para nada el fracaso. En los principales hubs del mundo, desde San Francisco a Tel Aviv, hay muchísimas empresas que fracasan y que tienen que bien pivotar o bien cerrar su actividad, pero lo vemoscomo una situación de madurez. Es un porcentaje. De las que lo intentan, un porcentaje muy alto tienen que fracasar. Por la propia definición de startup, es lo normal.

Vemos como algo muy habitual crecer a base de rondas de financiación. ¿Es sostenible o es lo más aconsejable crecer de esta manera o las startups deberían ser autosuficientes en este sentido?

Depende del modelo de negocio de cada una de las startups y de lo que necesite para escalar. Es verdad que en los últimos tiempos se valoran mucho más las startups que a la hora de invertir ya tienen una cierta atracción y que ya tienen resultados, pero es verdad que para escalar en una economía global y según el tipo de mercado al que estés destinado, necesitas grandes rondas o grandes dosis de financiación para poder llegar a tiempo al mercado sin que otro competidor lo haga antes.

En los últimos años ha habido una corrección. Ya no se financia tanto a proyectos a futuro, sino a proyectos de futuro que han demostrado que tienen ya un presente, salvo algunas tecnologías especialmente disruptivas que están ahora en boca de todos, como puede ser la inteligencia artificial.

A la hora de invertir, se está teniendo muy en cuenta también los resultados históricos y la atracción y las métricas vinculadas a tu negocio, lo que no quiere decir que habrá proyectos que necesitarán muchísimo dinero y habrá muchos fondos dispuestos a invertir en ellos, con altas valoraciones y habrá otras empresas que podrán ir autofinanciándose a través de sus clientes. Esto sí que quizás puede ser un tema más europeo e incluso español. La alegría de los venture capital ya no es tal.

«Los altos tipos de interés hacen que haya inversiones más seguras con rentabilidad»

¿A qué se debe que se esté viniendo un poco a menos la financiación? ¿Están influyendo los altos tipos de interés?

Ya no es que se esté invirtiendo menos. Pero, efectivamente, al subir los tipos de interés, ahora mismo hay otro tipo de inversiones más seguras con rentabilidad. Los fondos tienen mucho dinero y cada vez mucho más para invertir en innovación y para invertir en startups, se sigue invirtiendo. Simplemente que ahora ha habido un periodo, en estos últimos años, de corrección de las valoraciones. En 2024 se están viendo rondas de inversión importantes.

Lo que está cambiando en este modelo es la consideración de las valoraciones de las compañías. Compañías que todavía no lo hayan demostrado de verdad con cifras de negocio y tracción vinculada a métricas de negocio, están recibiendo esta financiación a valoraciones inferiores a como lo estaban recibiendo en el pasado.

Eso no es que no se esté financiando, se está recibiendo dinero, pero quizás se están diluyendo más los fundadores… No es un problema de falta de fondos. También hay más competencia porque hay más productos en los que invertir mientras los tipos sigan altos.

¿Están teniendo que recurrir más a financiación bancaria?

Cada vez están saliendo más instrumentos de deuda, pero no es el sistema tradicional de financiación de las startups en las fases iniciales. No es el sector bancario especialmente el que estuviera liderando la financiación de las startups.

«Hay que ir desarrollando la Ley de startups, no nos podemos quedar en que se aprobara»

La Ley de startups lleva aproximadamente año y medio en vigor. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué tiene de bueno y qué le falta?

Es un buen proyecto como punto de partida, pero que todavía necesita desarrollarse en su mayor parte. Lo vemos con expectación y con ganas de que se vaya desarrollando en los próximos tiempos. A día de hoy, todavía no notamos los efectos. Tampoco hay una gran cantidad de medidas todavía.

Estamos contentos de que se aprobara, pero no nos podemos quedar ahí, no es suficiente. Hay que ir desarrollándola. Todavía no está teniendo los efectos deseados e incluso que hay muchos puntos de mejora que también se podrían ir abarcando.

Prometía, por ejemplo, incentivos fiscales, incentivos legales, burocráticos… Precisamente para propiciar el nacimiento y el desarrollo de startups. ¿Esto se está percibiendo en el ecosistema o de momento no?

De momento no.

¿Y qué falta para eso? ¿Iniciativa política? ¿Cuál está siendo el problema?

Es una ley muy novedosa, que abarca muchos ámbitos. No sé si es más política que burocrática. Es verdad que tampoco ha habido estabilidad política en los últimos tiempos. Ha habido muchos cambios en los ministerios, en las agencias…

Se está se está en ello, pero sí que nos gustaría que se cogiera el toro por los cuernos y se desarrollaran los beneficios que va a tener para traer talento e inversión y se mejoran los aspectos de la ley que los agentes que participamos en su redacción detectamos desde el principio.

«El hub de Málaga es muy distinto al de Valencia, es más corporativo»

Por otro lado, estamos viendo una competencia importante por situarse entre los principales hub de emprendimiento y startups. Valencia se posicionó desde el principio como un hub muy importante, pero estamos viendo, por ejemplo, cómo el nombre de Málaga está sonando muy fuerte últimamente. ¿Está superando Málaga a Valencia? ¿Hay más incentivos o por qué se está igualando o incluso peleando por ese puesto?

Son dos hubs muy distintos. No sé ni si son comparables. El de Málaga, desde nuestro punto de vista, se ha basado en una política muy potente de atracción de corporaciones y empresas tecnológicas a su ciudad, y les felicitamos, y eso ha desarrollado un área relacionada con tecnología muy importante. En cambio, el ecosistema valenciano se basa en el desarrollo, en atracción de startups y de emprendedores. Tenemos 1.300 startups.

El de Málaga lo vemos más desde un punto de vista más corporativo. Son distintos. Estamos encantados de que haya otras zonas de nuestro país que se pueden desarrollar. Ojalá hubiera más. También Bilbao está haciendo muy bien las cosas hay otras ciudades que se están desarrollando. Nosotros estamos con este posicionamiento de trabajar en las propias startups.

«Nos gustaría contar pronto con un nuevo unicornio valenciano»

¿Tiene capacidad Valencia de seguir creciendo? ¿Cómo y hacia donde?

El reto de Valencia tiene que ver con la internacionalización. Ahora mismo hay una competición global por esta atracción de talento y Valencia está muy bien posicionada como ecosistema en el cual se puede desarrollar cualquier tipo de negocio innovador y tecnológico. Estamos más fijándonos en el panorama internacional, en la atracción de talento y de inversión de otras partes del mundo, que en una competición local vinculada con otros hubs españoles a los cuales les deseamos la mayor de las suertes en su desarrollo.

Entonces sí, claro que Valencia tiene todavía capacidad de crecimiento. Nos gustaría contar pronto con un nuevo unicornio también, bien nacido aquí o bien que hayamos sido capaces de atraerlo y para ello organizamos cada año el Valencia Digital Summit en el cual, no solo mostramos los proyectos nacidos y desarrollados en España, sino en otras partes del mundo.

La idea es que vengan a España, que conozcan el ecosistema, los beneficios y las ventajas que ofrece nuestro país, para que la gente se pueda instalar aquí, con empleo de calidad, de alta cualificación y también hacer negocio con gente de España.

Eso es lo que pretendemos y eventos como VDS lo que hacen es poner en el foco en España para que emprendedores, inversores, corporaciones y universidades e instituciones de otros países vean lo que está pasando aquí y podamos interactuar con ellos.

Sésame, ¿próximo unicornio valenciano?

¿Cuál puede ser el próximo unicornio valenciano?

Por la actualidad, podemos destacar la última ronda que ha cerrado Sésame. Es una empresa joven, que está en el sector que tiene que estar, con inteligencia artificial. Podríamos destacar a Sésame pero bueno, porque ha sido la última, no voy a hacer apuestas.

«El cambio de gobierno ha supuesto la llegada de personas con muchas ganas de impulsar el mundo de las empresas»

¿Habéis notado el cambio de gobierno tanto autonómico como local? ¿Qué le pedís a estas nuevas administraciones?

El cambio de gobierno ha supuesto la llegada de otras personas con muchas ganas de impulsar el mundo de las empresas, apoyándolas con reducciones fiscales, facilitación de la tramitación y de la burocracia y eso siempre es bueno para los emprendedores y para las startups.

Estamos trabajando codo con codo con las administraciones desde que nacimos en 2017 hasta hoy y estamos encantados de colaborar con los diferentes tipos de agentes que haya, tanto a nivel estatal, con los diferentes ministerios, como a nivel autonómico, regional y local. Estamos en contacto con ellos y transmitiéndoles continuamente nuestras demandas y necesidades que pasan efectivamente por ayudar en temas fiscales, laborales, de burocracia, de facilitar la inversión, la atracción de talento… Al final, los problemas del día a día de las de las startups.

Valencia es la primera ciudad de España que se ha convertido toda ella en un sandbox urbano, en un laboratorio de pruebas. Entendemos que a partir de que esté vigente en las próximas semanas, también va a ser un foco de atracción de proyectos innovadores tecnológicos que ayudarán a desarrollar la ciudad.

¿Habéis percibido entonces una mejora respecto al anterior equipo de gobierno?

No me gusta decir mejora. Este gobierno lleva apenas unos meses operativo. Fue después del verano pasado cuando ya todos los consejeros habían tomado sus actas y conformaron los equipos. Entonces, todavía no se ven resultados, pero sí, se les ve con muchas ganas de desarrollar este sector y la prueba es que estamos trabajando codo a codo con ellos, que tienen mucho interés de participar en el VDS y de seguir trabajando. Pero insisto, no solo a nivel regional o local, sino también en el ámbito nacional.