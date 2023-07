Tedi tiene un 93% de mujeres, a las que paga un 25% menos que a los hombres

La multinacional alemana Tedi expone en sus últimas cuentas anuales las diferencias salariales por género y, especialmente, por edad que tiene su plantilla en España. En un ejercicio de transparencia poco habitual en las empresas que operan en España, la firma explica que el 93% de su plantilla son mujeres, que los mayores de 49 años cobran 1.062 euros más que los menores de 30 años y que cuando hay que despedir es tres veces más habitual que lo haga entre los más jóvenes que entre los más mayores.

Tedi en España es una compañía que factura 124 millones de euros, que redujo su beneficio de 18,7 millones a 7,6 millones en su último ejercicio y que desarrolla su actividad en 253 tiendas con una plantilla que supera las 1.700 personas. Hasta ahí, los datos son bastantes comunes en el registro mercantil pero la compañía de retail de productos de no alimentación con descuento aporta mucha más información.

La información sobre la plantilla que aparece en todas las memorias es la distribución de los empleados por sexo y si son fijos o no. En el caso de Tedi España, la plantilla asciende a 1.591 mujeres (93,4% del total) y 112 hombres (6,6%). De las mujeres, 1.105 son fijas y 486 no (el 30,5%). De los hombres, 67 son fijos mientras que 45 no (el 40%).

La remuneración media durante el último ejercicio fiscal, que en el caso de la filial de Tedi en España comprende el periodo entre el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, es de 1.652,42 euros para las mujeres y de 2.068,85 euros para los hombres. Dicho de otra forma, los hombres cobran un 25% más que las mujeres.

Con respecto a las edades, Tedi divide a su plantilla en tres grupos. Los menores de 31 años tienen un sueldo de 1.428,28 euros mientras que los que tienen entre 31 y 49 años perciben 1.837,62. Los que tiene 50 años o más elevan sus ingresos mensuales a 2.590,87 euros. La diferencia, por tanto, entre el grupo más jóven y el más veterano es de 1.062,59 euros.

Las categorías profesionales, sin embargo, ofrecen diferencias aún mayores al alargarse por encima de los 3.800 euros. De hecho, los comerciales, vendedores y similares perciben 1.113,57 euros de media mientras en administración y soporte cobran 1.738,51 euros. El resto de personal cualificado tiene nóminas de 2.644,14 euros de media. Los consejeros, alta dirección y resto de personal directivo cobran 4.950,13 euros de media.

En estos grupos, la diferencia de sexo es notablemente dispar. En otro apartado de la memoria se indica que la dirección está formada por 8 personas, seis hombres (75%) y dos mujeres (25%) mientras que la administración la forman 24 empleados, de los que 16 mujeres (66%) y 8 son hombres (33%).

En el apartado de técnicos hay casi empate. Los 45 empleados se distribuyen en 23 mujeres (51,15) y 22 hombres (48,8%). Sin embargo, entre los profesionales de primera o de segunda hay 1.624 de los cuales 1.549 (98%) son mujeres frente a un 2% de hombres (son 75 en plantilla).

Los despidos se han centrado en el grupo de comerciales. Tedi se ha deshecho de 65 empleados, de los cuales 38 eran menores de 31 años. Teniendo en cuenta que hay 561 empleados en este grupo de edad, los despidos han afectado al 6,7% de los que tienen 30 años o menos.

Sin embargo, entre los que tienen entre 31 y 49 años, Tedi tiene a 1.047 empleados, de los que ha despedido a 25, es decir, al 2,38%. El porcentaje aún baja más entre los mayores de 49 años. En este rango de edad, Tedi tiene a 95 empleados y se ha desvinculado de dos durante el último ejercicio. Esto supone el 2,1% y que Tedi aplique tres veces más despidos entre los menores de 31 años en comparación con los que ya han cumplido los 50 años.

Respecto al absentismo, ell pasado ejercicio contabilizó 7.664 jornadas de absentismo frente a las 39.611 del ejercicio del inicio de la pandemia. Donde los datos son minúsculos es en lo referente a los empleados con alguna discapacidad, sólo 6 personas en un plantilla de más de 1.600 personas.