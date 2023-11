UGT propone a Ford fabricar coches híbridos en Almussafes hasta que lleguen los eléctricos

UGT propone a Ford que Almussafes fabrique vehículos híbridos hasta que los modelos propulsados al 100% por baterías sean una realidad en Europa. El aplazamiento de la electrificación, que no renuncia al coche 100% eléctrico, se acepta desde el sindicato atendiendo las razones que llevan a la marca americana a retrasar los planes: Ford incide en que los clientes no están aún preparados para la electrificación. El objetivo de UGT es fabricar coches y, por ello, su planteamiento es que si no hay eléctricos y la combustión se descarta, el camino intermedio es el coche híbrido.

La petición de vehículos híbridos por parte de UGT se ha trasladado de una forma no habitual. Para que quede claro que los híbridos son la propuesta del sindicato para todo el año que viene han puesto el mensaje en el calendario laboral, es decir, la hoja que de manera recurrente consultan los empleados para saber cuándo les toca trabajar.

En la cabecera del calendario hay dos mensajes. El principal, destacado en azul y en el centro, dice «seguimos». También se ven las palabras «Hybrid» y «Plug-in». Por tanto, el deseo es «seguir», que es lo contrario de parar, que es lo que ocurre cuando no hay producción. Para el cómo seguir se incorpora la alusión a los híbridos.

En los extremos con menor tamaño aparece «Go electric», que era el lema de Ford cuando anunció su apuesta por la electrifacación. La alusión a «Hybrid» y «Plug-in» vuelve a aparecer otra vez al final del calendario en el lugar donde mayor visibilidad puede tener.

El mensaje diseñado por UGT-Ford fue rápidamente entendido por la plantilla. Durante 2024, UGT va a estar volcada en conseguir nueva carga de trabajo. La opción que plantean es un vehículo híbrido que podría entrar en producción en 2026, por lo que estaría nueve años en el mercado antes de llegar 2035, que es cuando se prohibirá la venta de vehículos de combustión en Europa. Una vida útil de nueve años en un modelo es un plazo razonable por lo entraría dentro de los parámetros habituales en la industria de la automoción.

Carlos Faubel, presidente del comité de empresa de Ford, explica a Economía Digital porque han decidido apostar por los híbridos: «Mantenemos una reivindicación racional y calmada porque hay señales que podrían ayudar a pasar el periodo en blanco hasta que llegue la electrificación».

Las señales son nítidas por parte de Ford. Desde Detroit han reducido un 40% la capacidad de una fábrica de baterías nueva que están construyendo, en Turquía han eliminado la planta de baterías que con LG preveían levantar para la gama comercial de Ford mientras en España la postura oficial es que los clientes todavía no han dado paso a la electrificación. Todo ello lleva a una clara conclusión, que consiste en que Ford se aleja a corto plazo de la electrificación como única vía.

Ford descarta, como siempre ha hecho, comentar las opciones que baraja antes de hacerlas oficiales. Mientras tanto, el mensaje que desde UGT se traslada a la plantilla, y también a las empresas proveedores y las administraciones públicas, es que el sindicato tiene una voluntad inequívoca de cumplir el pacto que alcanzó con Ford. Son conscientes de que los plazos de electrificación no se van a poder cumplir y apuestan por dar una segunda oportunidad a cumplir el pacto de producción con otros tipos de propulsión. La opción factible a corto plazo es la tecnología híbrida.

Como ya informó este diario, Almussafes tiene una ventaja competitiva en Europa con su planta de motores, sección que la electrificación debería llevar al cierre pero que actualmente se puede convertir en el aliado perfecto para una versión híbrida para el mercado europeo. Un factor relevante en esta estrategia es que el director mundial de operaciones de Ford, Kumar Galhotra, decidiera tras su visita en Valencia que la jubilación de Javier Igual como gerente de la planta de motores fuera inmediatamente cubierta por Pablo Pérez, un ingeniero formado en la UPV.

En el calendario que ayer UGT mandó a la plantilla también está señalado que las vacaciones para 2024 son las tres semanas de agosto entre el 5 y el 25 de dicho mes además de que la plantilla tendrá un macropuente de cinco días entre el 9 de octubre, que el año que viene cae miércoles y hasta el domingo 13 de octubre mientras que la Navidad en 2024 empezará para los empleados de Ford el 21 de diciembre. Aunque el calendario laboral tenía tradicionalmente como principal aliciente conocer esto, y tal y como decía un veterano empleado, ayer el comentario era: «¿Híbrido… enchufable… pistas sobre el futuro próximo?».