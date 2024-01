Zorío asegura que Toro Finance está pagando las nóminas del Valencia CF

El ex vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha asegurado que Toro Finance está pagando las nóminas del Valencia mientras ha tildado de falsa la información contrastada por Economía Digital sobre la falta de autorización de Toro Finance para recibir 250 millones con los que comprar el Valencia CF a Peter Lim.

En un video distribuido a través de las redes sociales, Zorío se ha focalizado en la información publicada por Economía Digital sin aportar ningún dato nuevo ni explicación alguna más allá de las ya explicadas y recogidas por este diario.

Zorío incide en que la carta que presentó como prueba de la concesión del crédito está firmada por el consejero delegado de Toro Finance, un dato que ya se incluía en la información ya publicada por este diario mientras no incorpora dato alguno que contradiga la documentación que él mismo trasladó a los medios de comunicación y en la que se explica (en inglés) que la operación no está autorizada..

Leer más: La oferta de 250 millones de Zorío para comprar el Valencia CF carece de autorización de Toro Finance

La documentación trasladada por Zorío es la que setencia que su oferta no tiene autorización. En concreto, dice: «El uso de los fondos está sujeto a las condiciones acordadas entre ambas partes y a la aprobación final de la solicitud de crédito«.

El ex directivo del Valencia CF empieza su video diciendo: «Buenos días valencianistas. Seguimos adelante con la operación de compra del Valencia Club de Fúbol a pesar de los intentos de Javier Solis y sus cuatro amiguetes ejecutivos del Valencia Clbu de Fútbol en difundir informaciones que no tienen ningún crédito. Hoy intentan decir que no tenemos el apoyo de Toro Finance para comprar por 250 millones a Peter Lim. Vamos. Es absolutamente falso. La documentación que he presentado viene firmada por el consejero delegado».

Por otra parte, Zorío ha dicho: «Le recuerdo a Javier Solís, que este semana, el martes, en las oficinas del Valencia esa misma empresa y ese mismo fondo firmó una operación para que los jugadores del Valencia pudieran cobrar sus fichas. Y esa misma empresa me pidió permiso para que cobraran los jugadores por si había incompatibilidad entre las dos operaciones, y yo le dije que, por favor, pagaran a los jugadores porque si no corrían el riesgo de bajar a Segunda División. Así que a ver si nos ponemos a trabajar Javier y menos milongas».