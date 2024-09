Una alumna de la UPV guanya el premi nacional del Challenge elBulli1846 de la xarxa de Càtedres Telefònica

L’alumna de la Universitat Politècnica de València, María Dolores Boluda Prieto, ha sigut la guanyadora nacional del Challenge el Bulli1846 pel treball Sapiens Portuari del port de València. Aquest repte és una iniciativa de la xarxa de Càtedres Telefònica en la qual participa la Càtedra Smart IA de l’Institut Universitari Valencià d’Investigació en Intel·ligència Artificial (VRAIN) de la UPV.

El jurat, que estava format pel propi xef Ferrán Adrià, així com membres de elBulliFoundation i de la Spin-off de elBulliFoundation, ha valorat l’originalitat del seu treball, el caràcter innovador, el grau de maduresa i els resultats obtinguts.

Aquest índex narrat proposa un concepte de Sapiens Portuari centrat en la gestió dels diferents elements del flux marítim. I en ell explica que, per a impregnar-se de la logística portuària, és crucial entendre com, els objectius econòmics, mediambientals i socials, no sols coexisteixen sinó que es reforcen mútuament. I d’aquesta manera, configuren un port que és “a més d’eficient, responsable”.

Sostenibilitat mitjançant reducció de temps d’espera

L’alumna de la UPV ha aconseguit, amb aquest guardó, una estada de dos dies en Cala Montjoi, amb un acompanyant, i un programa exclusiu d’activitats al costat de Ferran Adrià i l’equip de elBulliFoundation.

El seu treball subratlla com l’impacte econòmic de les operacions logístiques portuàries se centren en maximitzar l’eficiència i minimitzar costos. És a dir, reduir temps d’espera i costos operatius. En mantindre un flux constant i eficient de vaixells i mercaderies, el port assegura un flux òptim. La sostenibilitat en el port s’aconsegueix mitjançant la reducció del temps d’espera dels vaixells, ja que té un impacte directe en la disminució de les emissions.

Al costat d’això, María Dolores Boluda Prieto, alumna de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de la UPV, assegura en el treball, com l’impacte social a destacar en un procés logístic és l’estabilitat i el benestar dels treballadors, en equilibrar les càrregues de treball i oferir condicions laborals predictibles, millorar l’eficiència general i la qualitat del servei.

Un entorn mecanitzat i autònom

Tal com explica María Dolores Boluda Prieto “a través d’aquesta metodologia m’imagine un port on els vehicles autònoms transporten mercaderies i la IA gestiona les operacions en temps real per a optimitzar cada aspecte de la cadena logística”.

No obstant això, subratlla “el factor humà mai serà prescindible. Serà necessari supervisar i solucionar problemes complexos amb pensament crític i innovació, i fomentar la millora contínua per a assegurar que la tecnologia i els processos es mantinguen eficients, segurs i adaptables”.

El challenge el Bulli1846 en el que ha participat la UPV consistia a elaborar un índex narrat amb la Metodologia Sapiens creada pel zef Ferran Adrià d’un TFG, TFM o qualsevol assignatura o carrera. En ell han competit estudiants matriculats en les diferents universitats pertanyents a la xarxa de Càtedres Telefònica.

Sobre la Càtedra Telefònica Smart-IA de VRAIN de la UPV

La Xarxa de Càtedres Telefònica, que agrupa 23 càtedres a Espanya i s’estén a 25 universitats, tant públiques com privades, fomenta la cooperació entre l’àmbit acadèmic i Telefònica per al desenvolupament d’activitats de formació, investigació i transferència de coneixement. Amb l’objectiu d’analitzar la situació actual i les tendències sobre l’impacte de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en la societat des d’una perspectiva multidisciplinària, cada càtedra s’especialitza en una àrea concreta, contribuint al posicionament de la Xarxa com un «think tank» de referència.

La Càtedra Telefònica – Universitat Politècnica de València «Smart-IA de *VRAIN», dirigida per Juan Miguel Alberola, exemplifica aquesta col·laboració mitjançant una àmplia gamma d’activitats. Entre aquestes s’inclouen la cooperació en programes d’emprenedoria, execució de projectes fi de grau, cursos especialitzats, organització d’esdeveniments com a tallers i *hackathones, publicacions electròniques i la difusió de continguts en xarxes socials i plataformes digitals.

A més, participa activament en les activitats conjuntes de la Xarxa de Càtedres Telefònica, incloent-hi la Jornada Anual, jornades amb experts en TIC, el *HackForGood, i projectes d’investigació conjunta. La finalitat de l’Aula Empresa *Smart *IA Telefónica és potenciar activitats d’interés que contribuïsquen a desenvolupar, difondre i aplicar noves tecnologies i l’estudi del seu impacte en diferents àrees de la societat de la informació.