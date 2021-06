Ribó deja en el aire su candidatura para la reelección en la alcaldía de Valencia

En las municipales de 2015 y tras 24 años de hegemonía del PP en la capital de la Comunitat Valenciana, el candidato de Compromís, Joan Ribó, dio la sorpresa obteniendo nueve concejales y sumando junto al PSOE la mayoría absoluta para nombrarle alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Cuatro años después, el partido ganó un concejal más, ampliando su mayoría para gobernar.

El próximo 15 de junio se cumplirán seis años desde que Ribó llegó a la Alcaldía y este martes ha sido preguntado por si tenía intención de volver a ser candidato en 2023, a lo que ha respondido: «No voy a responder a esta pregunta hasta dentro de un año«.

El político ha apuntado que se ha dado ese tiempo a sí mismo «para pensarlo», por lo que no responderá preguntas al respecto hasta que llegue el momento.

«Escuchadme seriamente todos y todas, para que no me lo tengáis que volver a preguntar más hasta su momento: no voy a responder a esta pregunta hasta dentro de un año porque me he tomado un año para pensarlo. Por tanto, no responderé«, ha recalcado.

«En estos momentos tengo mucha faena para dedicarme a esto, de verdad»

El actual alcalde ha considerado que «es razonable» plantearse esa cuestión, como va a hacer él, «un año antes de las elecciones», teniendo en cuenta que «los partidos han de tomar una decisión y organizar toda su estructura» para los comicios.

Asimismo, Ribó ha resaltado que «en el momento que haga falta» tomará «la decisión» y ha descartado hacerlo en la actualidad. «En estos momentos tengo mucha faena para dedicarme a esto, de verdad», ha expuesto.

Tras esas declaraciones, ha solicitado a los periodistas que no se cansen haciéndole preguntas sobre este asunto porque no conseguirán respuesta, al tiempo que les ha apuntado que si lo hacen les contestará «con el mismo piloto automático».

Oltra, fiel defensora del alcalde

«No os canséis porque no lo conseguiréis. Vosotros podéis pegarle pero yo os responderé siempre con el mismo piloto automático», ha declarado.

La vicepresidenta del Consell y compañera de partido de Ribó, Mónica Oltra, ha manifestado: «Lo que haga el alcalde me parece bien siempre y cuando lo quiera hacer él. Lo que diga el alcalde, sí».