El Palau de les Comunicacions de València acull el rodatge d’una producció de Bollywood

El Palau de les Comunicacions de València acull durant aquesta setmana el rodatge d’una superproducció de la indústria cinematogràfica índia, en la qual també participa la productora valenciana Trabajodecine S.L.

La pel·lícula, titulada ‘Good Bad Ugly’, està sent filmada en diverses localitzacions del centre de la ciutat de València, com l’antic edifici de Correus propietat de la Generalitat. També en a l’Ajuntament de València i en el municipi la Vila Joiosa.

La productora índia ha triat la Comunitat Valenciana atreta pel seu clima, localitzacions i per la seua consolidada indústria audiovisual, la qual cosa suposa una gran oportunitat per a donar a conéixer aquesta regió i atraure noves inversions, relacionades tant amb l’àmbit turístic com amb l’audiovisual, ja que la indústria cinematogràfica de Bollywood compta amb milions d’espectadors i una àrea d’influència cada vegada major.

En el rodatge participen diverses empreses proveïdores valencianes, d’il·luminació, transports, attrezzo i decoració, al costat d’una vintena de professionals tècnics, més de 500 figurants i 30 actors valencians.

Pol d’atracció de produccions estrangeres

El film, d’acció i suspens, tracta sobre un segrest comés per una banda criminal internacional que opera a Espanya, protagonitzat per Ajith Kumar i Trisha Krishnan, actors amb milions de seguidors en xarxes socials.

Aquest rodatge se suma als que s’estan produint en els últims mesos a la Ciutat de la Llum, com els de les sèries ‘Venom’ o ‘The Walking Dead’, i reforça la posició de la Comunitat Valenciana com a pol d’atracció de produccions estrangeres, la qual cosa constitueix un dels objectius prioritaris del Consell en l’àmbit de la indústria audiovisual.

En aquest sentit, cal recordar que el Consell està treballant en l’elaboració d’un pla estratègic per a impulsar el creixement de la indústria audiovisual de la Comunitat Valenciana i convertir-la en el motor del sector audiovisual espanyol.

Hub audiovisual

Entre altres accions de suport al sector audiovisual, el Consell té previst impulsar una Film Commission públic-privada per a potenciar la promoció internacional i captar noves produccions, reforçar les ajudes i incentius a rodatges en 2025 i el disseny d’un pla de formació adaptat als desafiaments tecnològics actuals.

Així mateix, crearà una marca única, ‘Audiovisual Mediterranean HUB Region of València’, per a aglutinar tota la cadena de valor del sector audiovisual en les tres províncies i potenciarà el lideratge de les productores valencianes en À Punt.

D’altra banda, es treballarà amb la patronal hotelera HOSBEC per a catalogar els allotjaments i infraestructures disponibles i es crearan nous espais de rodatge cinematogràfics en emplaçaments diferencials.