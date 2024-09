Mazón considera la Ciutat de la Llum es «un dels millors estudis del mon» pel rodatge de ‘The Walking Dead’

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subratllat que el rodatge de The Walking Dead: Daryl Dixon en Ciutat de la Llum “acredita i consolida el posicionament del complex cinematogràfic alacantí com un dels millors estudis del món”.

Així ho ha assenyalat després de visitar les instal·lacions de Ciutat de la Llum a on s’està rodant estos dies una part de la tercera temporada de la popular sèrie, protagonitzada per Daryl Dixon (Norman Reedus) i Carol Peletier (Melissa McBride).

El president ha estat acompanyat pel productor internacional de la sèrie, Steven Squillante; la productora espanyola d’Anima Stillking, Silvia Áraez; Tate Áraez supervisor de localitzacions de la sèrie, i la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes.

Posicionar a la Ciutat de la Llum

Carlos Mazón ha agraït als productors de la sèrie l’elecció dels estudis alacantins com una de les localitzacions per a filmar diverses escenes de la tercera temporada.

En este sentit, ha fet valdre la reactivació dels estudis i el potencial del complex per a atraure grans produccions a escales nacional i internacional “amb unes instal·lacions modernes i innovadores que combinen a la perfecció platós, exteriors i zona d’aigua”, al mateix temps que ha destacat l’esforç del Consell per convertir Ciutat de la Llum “en un referent en la indústria cinematogràfica”.

El president ha avançat que en el tanc d’aigua del complex alacantí es filmaran algunes escenes de la sèrie i el rodatge s’estendrà en Ciutat de la Llum al voltant de 10 dies.

Un tanc d’aigua especial

Sobre este tema ha assenyalat que “es roden escenes de molt d’interés pels seus efectes especials i visuals en el nostre tanc d’aigua, ja que és una de les poques instal·lacions en el món que permet rodar este tipus d’escenes”.

A més, Mazón ha subratllat que per al rodatge una mitjana de 100 persones treballa diàriament en els estudis alacantins, xifra que aconseguix entorn de 250 persones en els moments de rodatge i s’han contractat 20 empreses de la zona, “la qual cosa suposa un important impacte econòmic per a la província, els seus sectors productius i la indústria audiovisual, a més de la promoció turística del nostre territori”.

La producció de la tercera temporada de The Walkind Dead: Daryl Dixon té la seu a Madrid i s’estendrà per localitzacions de Galícia, Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana.

S’estrenarà en 2025 i està produïda per Scott M. Gimple, el productor creador David Zabel, Norman Reedus, Melissa McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival i Steve Squillante, a més de Silvia Áraez i Jesús de la Vega, que també exercixen com a productors executius d’esta temporada. Peregrinos SP24 proporciona els servicis de producció a Espanya per a la tercera temporada.