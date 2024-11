Salut Pública informa de dos casos de leptospirosis en voluntaris de la DANA

La subdirecció general d’Epidemiologia i Vigilància per a la Salut, de la Direcció General de Salut Pública, ha informat de dos casos probables de leptospirosis, mancant confirmació pels resultats de les corresponents analítiques.

Es tracta de dues persones que voluntàriament han fet tasques de neteja o desenrunament en dos municipis afectats per la DANA. Totes dues persones presenten bona evolució clínica i una d’elles està ingressada en un centre hospitalari.

La leptospirosis destaca com un dels principals riscos després d’inundacions. Es tracta d’una malaltia bacteriana que pot contraure’s al contacte amb aigües d’inundació, terra humida o llots contaminats amb orina o teixits d’animals infectats, sent les rates els reservoris més freqüents.

Es pot combatre amb tractament antibiòtic

Aquests bacteris de la leptospirosis poden entrar en l’organisme a través de lesions cutànies o mucoses, afectant tant persones que resideixen en les zones afectades, com a aquelles involucrades en labors de neteja i rescat.

Per a combatre aquesta infecció existeix tractament antibiòtic. En termes clínics, la majoria de casos són autolimitats, manifestant símptomes lleus com a febre, malestar general i dolors musculars.

Des de la Conselleria de Sanitat s’insisteix en la importància d’observar la simptomatologia de les persones exposades a zones inundades o que han participat en tasques de neteja en els municipis afectats i acudir al punt sanitari en cas de ser necessari.

Cal tindre en comte l’orina fosca o erupcions en la pell

Entre els símptomes de la leptospirosis que cal tindre en compte es troba la febre elevada i persistent, la diarrea o vòmits intensos, el dolor abdominal intens o la coloració groguenca de la pell i/o els ulls. A més, també s’ha d’observar l’orina fosca, la tos persistent o dificultat per a respirar, les erupcions roges o porpres en la pell que puguen indicar sagnat sota la pell, el mal de cap intens o rigidesa de coll, la confusió, desorientació o agitació.

Així mateix, s’ha de prestar especial atenció a les ferides obertes o lesions, especialment si presenten signes d’infecció (enrogiment, inflor, secreció o dolor).

Desinfecció i mascareta recomanada

Quant a les recomanacions dirigides a la ciutadania, es recorda llavar-se molt bé les mans amb aigua i sabó, utilitzar màscara, guants, protecció ocular i roba adequada de mànega llarga en les labors de neteja de les zones afectades, així com no consumir aliments en contacte amb els sòls inundats.

A més, en les neteges de les cases es recomana obrir les finestres i portes per a ventilar, retirar tots els estris mullats, l’aigua estancada, llot i fang, netejar les parets i sòls i desinfectar amb lleixiu. En el cas de trobar cadàvers d’animals han de manipular-se el menys possible, usant l’equip de protecció correcte. Evite el contacte amb els fluids corporals i seguisca les instruccions de l’ajuntament per a desfer-se d’ells.

D’altra banda, per a evitar problemes respiratoris, es recomana usar generadors portàtils o motors fora dels habitatges i garatges procurant allunyar-los de portes, finestres o reixetes dels habitatges.