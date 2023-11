Mª José Catalá presupuesta el último pago de Lim por el solar de Mestalla y confía en el inicio de las obras

El Valencia CF de Peter Lim va a tener pagado el suelo de estadio antes de haber terminado la obra. El presupuesto del Ayuntamiento de Valencia tiene previsto al última mensualidad para completar la totalidad del pago por los terrenos del nuevo Mestalla que asciende a 19,6 millones (23,3 si le sumamos el 3,5 % de los intereses) en un plazo de 9 años, que arrancó cuando club y ayuntamiento firmaron en 2015 la permita de terrenos por la que el Valencia CF pasaba a ser propietario de los terrenos del nuevo Mestalla.

La Enajenación de solares y parcelas municipales comprende el pago de la novena y última anualidad (1.981.692,00 €) que realizará el Valencia CF, según acuerdo de la JGL de 20-2-2015, de pago fraccionado en 10 anualidades de la diferencia de valor de inmuebles permutados más 11.800.000,00 € según información proporcionada por el servicio de Patrimonio relativa a ingresos por venta para regularización de suelos en playas de Levante, tal y como se recoge en los presupuestos presentados para el próximo ejercicio.

Todo esto ocurre mientras van pasando los días y el discurso del Ayuntamiento de Valencia respecto de la reanudación de las obras del nuevo Mestalla en la Avenida de las Cortes no cambia. De hecho, durante la presentación de los primeros presupuestos que presenta el ejecutivo de María José Catalá, la Alcaldesa ha vuelto a insistir en que trabajarán en el nuevo convenio «cuando arranquen las obras», unas obras que de momento no se han retomado, pero que según las últimas informaciones, podrían arranca en el primer semestre de 2024.

Leer más: El Valencia CF espera la licencia de obra del Nuevo Mestalla antes de acabar el año

Tal y como ya contamos en Economía Digital, voluntad política por parte del consistorio, hay. El Ayuntamiento de Valencia comunicó la semana pasada por carta al comité organizador del Mundial que con una previsión «en todo caso inferior a dos meses se podrá, por parte del Ayuntamiento de Valencia, otorgar la licencia que permitirá que se puedan iniciar las obras que restan para su finalización y puesta en funcionamiento del estadio de fútbol».

De hecho, hoy ha dejado claro que no hay «ningún riesgo para el Ayuntamiento de Valencia, pero no tenemos respuesta de FIFA. La licencia, como todas las licencias, se presentan, los técnicos las estudian y ven las deficiencias que se comunican al promotor para que las vaya subsanando, algo que no implica caducidad, lo que hay es una línea y se va trabajando sobre ella. Tal y como he podido leer en varios medios de comunicación, parece que el Valencia CF tiene toda la voluntad de empezar las obras y no he recibido ningún feedback negativo«, respondía Catalá.

Tal y como he podido leer en varios medios de comunicación, parece que el Valencia CF tienen toda la voluntad de empezar las obras y no he recibido ningún feedback negativo María José Catalá, Alcaldesa de Valencia

Esta nueva situación abre un escenario nuevo hasta la fecha, ya que a todas las partes interesa, ahora si, que el estadio esté terminado y funcionando a tiempo para que Valencia sea de nuevo sede de un gran evento deportivo. De hecho, la Generalitat estima que el club podría arrancar los trabajos a los seis meses de haber recibido la licencia definitiva para ello, quedando la inauguración pendiente para 2027, ya sea para la temporada 26-27 o el arranque de la siguiente.

El club, que cuenta con los 80 millones del fondo CVC, tiene también cerrados otros 35 de Atitlan por la venta del terciario del nuevo estadio, y otros 30 por parte de Caixabank y Rights and Media Funding Limited, respecto de la línea de crédito y la venta del actual edificio de las oficinas del club respectivamente, por lo que odría arrancar sin problemas unas obras que llevan completamente abandonadas desde hace ya 14 años.