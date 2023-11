Catalá presenta presupuestos con «la mayor bajada de impuestos de España» y sube las inversiones

El aumento de recaudación en el conjunto de España ha vuelto a permitir bajadas de impuestos y subida de inversiones. Ya lo hizo Carlos Mazón con las cuentas de la Generalitat y lo ha vuelto a repetir Maria José Catalá en el presupuesto de la ciudad de Valencia. La alcadesa popular puso en valor «la mayor bajada de impuestos de España». Catalá ha incidido durante la rueda de prensa de presentación de los presupuestos municipales de 2024 que existió y existe la posibilidad de bajar los impuestos mientras se mantiene o incrementa el gasto social. De hecho, las inversiones aumentan un 10,2% pese al recorte en el IBI, el impuesto de circulación y el de plusvalías.

Maria José Catalá ha presentado las cuentas junto a su mano derecha, Maria José Ferrer San Segundo, concejala de Hacienda, y el portavoz de Vox, Juan Manuel Bádenas, que ha vuelto a demostrar el insignificante peso que tienen los concejales de Vox dentro de la política municipal. Las cuentas del Ayuntamiento de Valencia para 2024 son expansivas con un crecimiento del 7,1% hasta llegar a los 1.116 millones de euros, 74,1 millones más.

A esta cifra se llega, fundamentalmente, por un incremento de 84 millones en las transferencias corrientes, es decir, en el dinero recaudado por impuestos estatales que son transferidos parcialmente a los consistorios. El PP anunció que aplicaba una bajada de impuestos de 70 millones con la reducción del IBI, el impuesto de tracción mecánica y el de plusvalía pero el efecto en las cuentas no ha sido tan lesivo. La recaudación cae en 49,3 millones en el capítulo 1 de ingresos, el referente a los impuestos directos. Además, las tasas sufren un recorte de 4,2 millones mientras que los impuestos indirectos avanzan en 1,1 millones.

En lo referente a los gastos, el mayor avance en números absolutos es para el capítulo 6 de inversiones, que pasan de casi 80 millones a 114,3 millones, mientras que las transferencias corrientes (capitulo 4) pasan de 191,8 millones a 214,2 millones. Los gastos de personal (capítulo 1) pasan de 338,7 millones a 357,1 millones.

Aunque hay un leve incremento nominal, al pasar de 310 millones a 313,6 millones, llama la atención el capítulo 2 de gasto corriente. En un presupuesto expansivo que crece un 7,1%, este tipo de gastos recurrentes de bienes y servicios suben un nimio 1,1%. El resultado es que el capítulo 2 pasa de tener un peso del 29,7% en el presupuesto a situarse en el 28,1%. También pierde cuota de presupuesto el capítulo 1 de personal (que pasa del 32,5% al 32%) y la deuda, que pasa comerse el 3,6% del presupuesto al 2,7%. Mientras tanto, las inversiones reales pasan del 7,7% al 10,2% y las transferencias corrientes evolucionan desde el 18,4% hasta el 19,2%.

Entre las actuaciones que permitirán este presupuesto destaca que se planifica un cuerpo de policía local con 2.007 agentes (tras crear 101 plazas), que se aumenta en tres millones el gasto de limpieza, que se pondrán 10.000 contenedores nuevos y que se aumentará un 50% la frecuencia de los baldeos en la ciudad.

La inversión más cuantiosa es el plan de rehabilitación de Tendetes y Virgen de los Desamparados de Tres Forques, que se inició desde el PSOE en la pasada legislatura y que tiene un presupuesto de 29,1 millones para 2024. Cerca de esta cantidad se iba a situar la inversión para el canal de acceso, para los que originariamente iban a contar con 28,5 millones de euros. Sin embargo, la cantidad se ha reducido hasta los 13,5 millones.

El capítulo de inversiones aumenta pero el presupuesto para el canal de acceso se reduce por el retraso en la ejecución de las obras por parte de ADIF

Según explicó la alcaldesa de Valencia, esta reducción se debe a que las obras que está ejecutando Adif no van al ritmo que se esperaba. Al retrasarse, los fondos que se prevé necesitar para 2024 son inferiores. La máxima que está aplicando el PP en sus primeras cuentas es la de no presupuestar aquello que ya se sabe que no se va a poder ejecutar.

Por otra parte, se aumenta el presupuesto para los mercados muncipales mientras destaca la eliminación de las ayudas directas a entidades catalanistas, que ascendían a 75.000 euros en el pasado presupuesto diseñado por Joan Ribó, anterior alcalde de Compromís y que hoy ha renunciado a la portavocía municipal.

Preguntado directamente al portavoz de Vox sobre qué lineas del presupuesto municipal tenían su sello y no formaban parte de la idea inicial del Partido Popular, Juan Manuel Bádenas sólo encontró que tuviera dichas características la partida de agricultura. Maria José Catalá había reconocido previamente que PP y Vox se habían «puesto de acuerdo en tiempo récord» para luego puntualizar que el incremento en la partida de agricultura estaba ya prevista pero no tanto como finalmente reflejan las cuentas del Ayuntamiento de Valencia.

Leer más: El PP arrodilla a Vox al obligarle a apoyar la bajada fiscal de 70 millones en Valencia

Vox sacó pecho de que el presupuesto en Agricultura ha crecido un 531%. Se trata del dinero que se dedica a los caminos agrícolas de la huerta de la ciudad. La partida tiene un presupuesto de 2,1 millones de euros por lo que el sello de Vox se materializa en que esa partida que el PP ya iba a incrementar va a suponer el 0,18% del presupuesto.