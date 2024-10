La Generalitat fa la prova de càrrega en el pont de la CV-95 a Sant Miquel de les Salines abans d’inaugurar-lo

La Generalitat ha realitzat la prova de càrrega en el pont de la CV-95 a Sant Miquel de les Salines, prèvia a la posada en servei, “per a comprovar que l’estructura respon i el projecte s’ha realitzat correctament” ha assenyalat la directora general d’Infraestructures i Projectes Urbans, Mª José Martínez Ruzafa, durant el procés de comprovació de l’estructura del pont, per al que “s’han col·locat 6 camions per calçada del pont, de 38 tones cadascun, en total 228 tones”, ha explicat.

Abans de començar la prova s’ha comprovat mitjançant pesatge en bàscula el pes total real de cadascun dels vehicles. Així, “la posició de tots els vehicles en cada estat de càrrega s’ha marcat, prèviament, sobre el tauler del pont, de manera que s’han col·locat amb suficient precisió”, ha matisat la directora.

Durant la realització d’aquesta prova de qualitat, es mesuren les deformacions que experimenta l’estructura i es comprova si estan dins del rang acceptable de disseny. També s’obtenen registres de senyals, que permeten el seu estudi mitjançant un ordinador o analitzador adequat.

El nou pont de la CV-95 consta de dues obertures de 25 metres cadascun, salvats per bigues arteses prefabricades de 1,5 metres de cant, recolzades sobre estreps i una pila central. La calçada consta de dos carrils de 3,5 metres d’ample i vorals de 2,5 i 1,5 metres.

Declaració d’emergència

El Consell, per a garantir la seguretat, va ratificar a l’abril la declaració d’emergència de les obres per a la reconstrucció del pont de la CV-95 sobre la Rambla El Quiles per un import de 2.689.301 euros.

Com ha explicat Martínez Ruzafa, “l’actuació es justificava en la deterioració del pont, amb enfonsaments del ferm, soscavació de pilars i desperfectes en la volta”. Després de l’anàlisi de la situació de l’estructura es va considerar “com a millor alternativa la construcció d’una nova infraestructura, en lloc de la reparació”.

La carretera CV-95 forma part de la xarxa bàsica autonòmica de la Generalitat i uneix els nuclis de població d’Oriola i Torrevella. Inicia el seu traçat a Oriola, en la carretera CV-930 o Ronda d’Oriola i travessa la comarca de la Vega Baixa en direcció nord-oest-sud-est, separant-se gradualment del marge dret del riu Segura.

A més, enllaça al llarg dels seus 26,40 quilòmetres de recorregut els termes municipals d’Oriola, Bigastre, Xacarella, Sant Miquel de les Salines i Torrevella. La carretera també travessa la urbanització dels Balcons de Torrevella i connecta pel seu extrem sud amb la carretera N-332.