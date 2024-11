L’Ajuntament de Sagunt posa en marxa una comunitat de WhatsApp per a coordinar l’ajuda voluntària

L’Ajuntament de Sagunt ha habilitat una comunitat de WhatsApp per a coordinar les necessitats de personal voluntari i traslladar a la ciutadania les peticions dels municipis afectats. A través d’esta comunitat, el consistori comunicarà la necessitat de personal i les tasques a desenvolupar perquè aquelles persones que ho desitgen puguen participar.

Qualsevol persona interessada a prestar la seua ajuda, pot unir-se a la comunitat punxant en este enllaç. Ara mateix, les tasques requerides tenen a veure amb la càrrega i distribució de tot el material arreplegat al llarg del cap de setmana en els pavellons René Marigil i José Veral.

“Tota la ciutat s’ha bolcat a ajudar les persones afectades per la DANA. Hem rebut tal nivell de donacions que, ara mateix, hem hagut de paralitzar temporalment la recollida. Els municipis ens demanen que la distribuïm a poc a poc, segons la necessitat que tinguen, per a no saturar les seues pròpies instal·lacions i generar-los un problema afegit”, ha explicat l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

L’activitat es centrarà en el repartiment de materials

Així, en els pròxims dies, el consistori, en coordinació amb els ajuntaments dels municipis damnificats, se centrarà en el repartiment per les diverses ciutats i pobles de la província de València. “Quan ens informen que tenen necessitat de més subministraments, reactivarem de nou la recollida en els pavellons”, ha anunciat l’alcalde, que ha demanat “màxima comprensió amb les zones afectades”. “Totes i tots volem ajudar, però hem d’atendre les seues necessitats i temps”, ha afirmat.

Igualment, aquelles persones interessades a dur a terme tasques de neteja i suport en les zones afectades, també poden unir-se a la comunitat de WhatsApp. Encara que, de moment, la Generalitat Valenciana manté els accessos als municipis restringits, “en el moment que ens autoritzen a col·laborar amb brigades ciutadanes i ens conste que no obstaculitzem les tasques professionals, ni posem en risc el nostre veïnat, coordinarem també este tipus d’ajuda”.