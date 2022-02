La aplicación perfecta de App Store para perder peso, que combina dieta y actividad física

Si hay un propósito de Año Nuevo que es más recurrente que ningún otro, ese es, sin ningún tipo de duda, el de perder peso tras las exageradas comidas que las Fiestas traen consigo. Un propósito que, de todas las veces que ha sido propuesto a lo largo de la historia, se habrá cumplido en algunas ocasiones, pero en muchas otras no.

Sin embargo, lo cierto es que ahora lo único que tenemos que poner de nuestra parte es la fuerza de voluntad para poder llevar a cabo nuestro objetivo, ya que contamos con herramientas de todo tipo que nos ayudarán en gran medida en la consecución de nuestro propósito.

Y la mejor parte de esto, es que todas estas herramientas están al alcance de nuestro mano. Para ser más concretos, al alcance de nuestro teléfono móvil. Y es que, desde hace años, las aplicaciones relacionadas con la salud son un indispensable en cualquier dispositivo. Tal es así, que la mayoría de teléfonos cuentan por defecto con aplicaciones que se encargan de registrar nuestros pasos, medir nuestras pulsaciones o la cantidad de oxígeno en sangre de nuestro cuerpo.

Sin embargo, la gran mayoría de estas apps que vienen instaladas de fábrica, tienen limitaciones, como es lógico, y no tienen el alcance suficiente para para medir determinados parámetros que son imprescindibles a la hora de perder peso, y se quedan en la superficie con las utilidades recién mencionadas.

Una app que combina actividad física y alimentación saludable

Sin embargo, si tienes un iPhone, no necesitarás de ninguna otra aplicación aparte de la que te vamos a mostrar a continuación si tu objetivo es llevar un estilo de vida más saludable. Y esta app no es ni más ni menos que MyFitnessPal, una de las más descargadas de la App Store, y que no solo cuenta con una enorme cantidad de alimentos y recetas dietéticas que te servirán para perder peso, sino que cuenta con un rastreador de pasos que mide exactamente los pasos que has dado cuando llevabas el teléfono encima, calculando así las calorías que has quemado a lo largo del día.

Algo que, a pesar de que también sea una utilidad disponible en la aplicación Salud, la predeterminada de Apple, es bastante útil, ya que es la propia app la que hace la cuenta de las calorías que has perdido y las que has ganado con las recetas propuestas, llevando de este modo un cálculo muy exacto de lo que has perdido y lo que has ganado cada día.

Más allá de esto, el principal punto a favor de esta aplicación no es una enorme variedad de rutinas de ejercicio físico o series de actividad física, ya que, para todo esto, tu iPhone cuenta con aplicaciones más especializadas, como te contamos en este artículo.

Una gran cantidad de recetas al alcance de tu teléfono

Su principal beneficio es la enorme calidad y cantidad de alimentos que la app brinda a sus usuarios, con una suma que asciende a más de cinco millones de alimentos dietéticos con los que podrás perder peso.

El propio programa busca los nutrientes más eficientes para tu cuerpo en función de tu sexo, edad y complexión, ya sean grasas, proteínas, carbohidratos o azúcares. Todo en función de lo que tu cuerpo requiera para perder peso y alcanzar un estado de forma idóneo.

También lleva un registro de todas las comidas que has hecho desde que la aplicación forma parte de tu dispositivo móvil, con el objetivo de comprender los hábitos alimenticios de cada uno, y así ofrecerle alimentos o recetas más adecuados para lograr la consecución de sus objetivos.

Todas las recetas que la aplicación incluye son creadas o, en su defecto, aprobadas, por nutricionistas especializados en dietética, por lo que puedes estar tranquila a la hora de seguir una rutina alimenticia propuesta por la aplicación, siendo consciente de que estás en buenas manos.

Por si todo esto fuese poco, la app puede vincularse de forma sencilla con otras muchas aplicaciones que optan por un estilo de vida saludable, desde Salud, hasta FitBit, pasando por MapMyRun, algo que permite un fácil traslado de tus datos de salud de una aplicación a otra. Una aplicación que, en definitiva, servirá de guía para todos aquellos dispuestos a lograr su objetivo de llevar un estilo de vida más saludable.