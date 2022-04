No pierdas dinero con las tres estafas de Bizum más comunes

No cabe duda de que Bizum ha llegado a nuestras vidas para facilitarlas en gran medida. Desde la llegada al mercado de esta plataforma de pago, ya han sido casi 20 millones de usuarios los que han apostado por esta innovadora forma de pago.

Y es que su llegada ha terminado de raíz con los problemas de las cuentas compartidas a la hora de hacer números y calcular cuánto tiene que pagar cada uno, una situación que solía derivar en un trajín de calderilla que nadie quería en su bolsillo, a lo largo de un proceso para el que todos esperábamos ansiosos una solución.

Una solución que ha llegado de la mano de Bizum, que nos ha permitido dejar a un lado todo ese ajetreo de monedas para llevar a cabo un proceso tan sencillo como simplemente pulsar un botón para hacer una transferencia rápida a cualquiera de tus contactos. Fácil y sencillo. Además, como os contamos recientemente, no se tratan de movimientos que haya que incluir en la Declaración de la Renta.

Sin embargo, no todo iba a ser de color rosa. Y es que una plataforma tan exitosa y que ofrece un servicio tan bueno como Bizum, iba a conllevar tarde o temprano de forma irremediable algún problema. Un problema que viene dado por la atención que los ciberdelincuentes han prestado a esta plataforma como escenario para acometer sus delitos.

Unos delitos respecto a los cuales el propio Banco de España ha lanzado una advertencia, recomendando a los clientes de esta plataforma ser precavidos en lo que se refiere al uso de estas transferencias, dado que existen tres tipos de estafa cada vez más comunes, y que tristemente forman parte de nuestro día a día.

La estafa del falso comprador

La realidad es que Bizum es una plataforma bastante segura. Sin embargo, las artimañas de algunos ciberdelincuentes, pueden dar lugar a equívocos premeditados por su parte, que podrían convertirnos en víctimas de una estafa. Y para esta en concreto, el delincuente en cuestión se apoya en plataformas de compra-venta, como Wallapop o Milanuncios.

El estafador en cuestión, contacta con su víctima a través de estos medios para decirle que está interesado en uno de los productos que tiene a la venta. Una vez acordado el precio, nos pide nuestro número de teléfono para pagarnos a través de un Bizum.

Sin embargo, esta app cuenta con una función que consiste en solicitar dinero en lugar de enviarlo. Y si la víctima de esta treta no está muy familiarizada con la aplicación o va con prisas y no se detiene a leer con detalle el resumen de la operación, podría terminar pagando el precio acordado en lugar de cobrarlo.

La estafa del falso vendedor

A través de las mismas plataformas, también existe una artimaña en la que el estafador se convierte en el vendedor en lugar del comprador. Ponen a la venta productos que parecen auténticas gangas para que las víctimas potenciales muerdan el anzuelo.

Una vez que la víctima ha picado (por lo general suelen ser productos muy caros por debajo de su precio original), el estafador pide una señal a través de Bizum para “asegurarse de que el comprador está interesado”.

Como os podéis imaginar, el producto nunca llega y la señal nunca se devuelve, ya que para hacer una devolución de dinero en Bizum, en caso de que hayamos enviado dinero por error, el destinatario de esa cantidad debe estar conforme. Por ello, en lo referente a este tipo de plataformas, es recomendable hacer uso del sistema de pago nativo de la plataforma, que es 100% y te aportará soluciones si las cosas no van según lo previsto.

Estafa de falsas prestaciones

No obstante, este tipo de plataformas no son los únicos escenarios en los que mueven estos delincuentes. Y es que las estafas a través de llamadas telefónicas o smsllevan años a la orden del día, aunque en versiones distintas.

En la relacionada con Bizum, la persona en cuestión contacta con la víctima haciéndose pasar por un organismo público, y argumentan que existe una prestación que aún no te han pagado y que van a realizar a través de Bizum.

En este punto, repiten la técnica de engaño empleada en el primer tipo de estafa, y que la víctima termine haciendo un pago con la cantidad indicada de la prestación que en teoría debería recibir en lugar de ingresarlo.

Tres estafas que están a la orden del día y a las que debemos estar muy atentos para no llevarnos un susto. Por lo general, es recomendable no usar Bizum nunca para gestiones no presenciales, estar siempre atentos a la letra pequeña, y tener en cuenta que un organismo oficial nunca empleará esta vía como método de pago.