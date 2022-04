Jorge Javier reconoce en directo su descontento con Pablo Alborán al no participar en el homenaje de Mila Ximénez

Jorge Javier Vázquez ha estallado este miércoles en directo por su gran “decepción” con el cantante Pablo Alborán, al que acusa de no haber participado en los homenajes realizados en Sálvame tras el fallecimiento de la colaboradora Mila Ximénez.

En un momento del programa, Jorge Javier aseguró que tenía algo que compartir. “En algún momento tenía que contarlo y compartirlo con toda la audiencia”, decía el presentador en Sálvame Limón. “¿Qué te quema por dentro?”, le daba paso su compañera Adela González.

Las duras declaraciones de Jorge Javier ante su descontento con el cantante

“Veo a Pablo Alborán en La Resistencia, veo que conquista muchísimos corazones, y desde hace algún tiempo me deja bastante frío cada vez que lo veo. Muy frío”, comenzaba a explicar Jorge Javier ante la mirada atenta de sus compañeros. Mila Ximénez “estaba todo el día dándonos la vara con él”.

Según explica Jorge, la periodista “lo amaba por encima de todas las cosas” y tenían una gran amistad. Es por ello que se decepcionó cuando, tras la muerte de Mila, el programa trató conseguir algo de Pablo Alborán en homenaje a su amiga. “Un audio, un vídeo, una llamada telefónica… Algo para decirle adiós a Mila. Y fue imposible”, recuerda Jorge Javier.

“Desde entonces se me ha caído bastante”, añade. Todos los participantes del programa se mostraron en descontento con la actitud del cantante y lo calificaron como “un gesto muy feo”. “Hay gente que tiene una imagen de blanco y de bondad, y luego…”, decía Pliego ante las críticas de sus compañeros.

“Aquí causó decepción general”, añadía el presentador. Sin embargo, González quiso dar una oportunidad al cantante y propuso a sus compañeros llamarle para que pudiera defenderse. “Si yo sé cuál va a ser su parlamento. No me enteré, nadie me dijo nada…”, explicaba Jorge dolido por la situación.

“No es una lista de agravio ni reproches. Es una decepción, porque de la marcha de Mila era imposible no enterarse”, concluía el presentador poniendo fin al debate.